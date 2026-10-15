Sport Senior anche per chi ha fragilità: corsi al via nei centri Auser di Cornigliano, Foce e centro storico

Genova. Hanno preso il via questa settimana, presso le sedi Auser di Cornigliano, centro storico e Foce, i corsi di attività motoria gratuita per over 65 con particolari fragilità organizzati per la seconda stagione di “Sport Senior”, il progetto promosso nel 2025 dal Comune di Genova per favorire salute, benessere, socialità e invecchiamento attivo nella terza età.

Dopo quelli iniziati ad ottobre in tutti i nove Municipi cittadini – con il coinvolgimento di 18 sedi all’aperto (due per Municipio) abbinate a sedi al chiuso in caso di meteo avverso –, anche i circoli Auser di vico delle Monachette, viale Narisano e via Ruspoli hanno cominciato ad ospitare i corsi previsti dal progetto “Sport Senior” coordinato, nella stagione 2026/2027, da Agorà Coop con il contributo di Fondazione Carige e la collaborazione scientifica dell’Università di Genova.

L’attivazione delle sedi Auser, tutte al coperto e inserite in contesti di particolare rilevanza sociale, consente di ampliare ulteriormente l’offerta gratuita di attività motoria sul territorio cittadino, favorendo la partecipazione di persone segnalate da Auser che presentano particolari fragilità e maggiori difficoltà negli spostamenti.

“SPORT SENIOR” 2026/2027, LE ISCRIZIONI RESTANO APERTE Le iscrizioni alla seconda stagione del progetto “Sport Senior” sono ancora aperte. Si ricorda che per partecipare bisogna essere over 65 residenti nel Comune di Genova ed è necessario presentare un certificato medico per attività sportiva non agonistica. Info: sito istituzionale del Comune di Genova al link : sito istituzionale del Comune di Genova al link https://www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/sport/sport-senior-esercizio-fisico-gratuito-nella-terza-eta Iscrizioni: sito Agorà Coop al link : sito Agorà Coop al link https://www.agoracoop.it/progetti/sport-senior-2026/

Il dettaglio delle attività nelle sedi Auser:

– Centro sociale di viale Narisano 12 (Cornigliano): 4 corsi con cadenza bisettimanale, martedì e giovedì (due al mattino e due al pomeriggio)

– Centro sociale di vico delle Monachette (centro storico): 2 corsi pomeridiani con cadenza bisettimanale (lunedì e giovedì)

– Cral AMT Genova di via Ruspoli 5 (Foce): 1 corso pomeridiano con cadenza bisettimanale (mercoledì e venerdì).

Oggi a Cornigliano, in viale Narisano, prima dell’inizio del corso pomeridiano, la consigliera delegata del Comune di Genova ai rapporti con il mondo sportivo e agli eventi sportivi, Vittoria Canessa Cerchi, ha portato i saluti dell’Amministrazione a partecipanti e istruttori.

«I corsi di attività motoria gratuita per over 65 organizzati da Auser e rivolti a persone con particolari fragilità conferiscono un enorme valore aggiunto al progetto “Sport Senior”, aiutando l’Amministrazione comunale ad ampliare la platea dei soggetti a cui l’iniziativa si rivolge con l’obiettivo di migliorare il benessere e la salute delle persone anziane, creando al contempo momenti positivi di socialità – ha dichiarato la consigliera Canessa Cerchi – Lo sport è uno strumento fondamentale di crescita e coesione sociale, trasversale ad età e capacità motorie: ecco perché, come Amministrazione, continueremo a lavorare per promuovere l’attività sportiva, rendendola sempre più capillare e accessibile a cittadine e cittadini».

Presente anche Fulvia Veirana, presidente di Auser Liguria. «Come presidente di Auser, esprimo grandissima soddisfazione per il coinvolgimento dei tre centri in “Sport Senior”: siamo entusiasti di poter contribuire alla crescita del progetto e di poter dare la possibilità anche a chi ha difficoltà a svolgere le attività solo all’aperto. Siamo certi che sarà un successo: ringrazio il Comune di aver creato questa ulteriore opportunità per le persone e le volontarie e i volontari dei centri che si sono messi a disposizione».

A rappresentare il Municipio VI Medio Ponente l’assessora alle Politiche sociali, educative e di inclusione, Maria Neri. «Il centro Auser di viale Narisano è, per il quartiere di Cornigliano e per tutto il Medio Ponente, un fondamentale presidio di inclusione e socializzazione delle persone anziane che vivono sul nostro territorio. Per il nostro Municipio, essere qui oggi significa portare la nostra vicinanza ad Auser e, idealmente, a tutte le realtà del terzo settore che supportano le istituzioni locali nei percorsi che aiutano le persone più fragili a partecipare alla vita sociale della nostra comunità. Una direzione a cui mira anche il progetto “Sport Senior” dell’Amministrazione comunale, a cui abbiamo dato il nostro supporto per l’individuazione delle sedi dell’ex area Dufour e di Villa Rossi che ospiteranno, fino a maggio 2027, i corsi di attività motoria gratuita per over 65 a cui si aggiungono, da pochi giorni, quelli meritoriamente organizzati da Auser in viale Narisano».

LE ATTIVITÀ DI AUSER



Con i centri di Cornigliano, centro storico e Foce, sono in tutto 13 i centri sociali comunali in cui è presente Auser. Circa 600 persone frequentano abitualmente ed assiduamente i circoli, ma gli accessi sono più di 14mila all’anno anno. Le attività alle quali i volontari e le volontarie danno vita, sono molteplici: attività di socializzazione e gioco, culturali, di digitalizzazione, di prevenzione in termini di sicurezza (prevenzione delle truffe, delle cadute e degli incidenti domestici) e dal punto di vista della salute.

Particolare attenzione, infatti, viene dedicata alle “buone abitudini”: la corretta alimentazione e la prevenzione del decadimento cognitivo sono oggetto iniziative frequenti. In quest’alveo si colloca il coinvolgimento dei centri nel progetto “Sport Senior” proposto dall’Amministrazione comunale in ambito outdoor. Nelle tre sedi Auser, saranno coinvolti solo soggetti con particolari fragilità, in modo che possano anche loro sfruttare questo canale per godere dei benefici del movimento e sviluppare nuove relazioni e conoscenze.