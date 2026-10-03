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Indagine

Spedizione punitiva contro un 16enne a Oregina, in carcere due ragazzi di 17 anni

Secondo quanto ricostruito i due avrebbero preso a calci e pugni il ragazzo, un loro conoscente, chiedendogli mille euro come risarcimento per avere riferito ai carabinieri di avere comprato da loro della droga

carabinieri

Genova. Due ragazzi di 17 anni sono stati trasferiti in carcere su disposizione del gip con l’accusa di avere aggredito e rapinato un sedicenne a Oregina.

Secondo quanto ricostruito i due a inizio settembre avrebbero preso a calci e pugni il ragazzo, un loro conoscente, intimandogli di consegnare mille euro come risarcimento per avere riferito ai carabinieri di avere ricevuto da loro della droga. Gli avrebbero poi rubato il portafogli, una catenina in argento e il telefono cellulare. Il sedicenne era stato portato in ospedale, medicato e dimesso con 30 giorni di prognosi.

I carabinieri della stazione di San Teodoro avevano immediatamente visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e ascoltato diversi testimoni, riuscendo a identificare i due 17enni. Sono stati portati nel carcere minorile di Torino.

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