Spediporto compie 80 anni, tre giorni di festa a Piccapietra

Genova. Spediporto festeggia 80 anni, un compleanno importante che festeggiare con la città da giovedì 22 a sabato 24 ottobre, con tre giorni di eventi in una piazza Piccapietra letteralmente trasformata, grazie alla posa di un prato in erba naturale e a un enorme ledwall che proietterà immagini di grande impatto.

“Siamo nel cuore di Genova, in una piazza poco valorizzata e vogliamo aprirci alla città, offrendo a tutti un momento di riflessione sul ruolo che le imprese devono avere per il territorio e il suo tessuto sociale – dice il direttore generale Giampaolo Botta – È un momento cruciale in cui è necessario cambiare paradigma; mondo delle imprese e settore sociale devono programmare il futuro insieme, mirando a un equilibrio tra il progresso tecnologico e l’etica. L’uomo deve restare al centro e continuare ad avere un ruolo di valore nei processi evolutivi di natura economica e, appunto, sociale”.

Da giovedì a sabato, dunque, Spediporto farà il punto su diversi argomenti; l’apertura delle celebrazioni, giovedì 22 alle 10.00, alla presenza tra gli altri del vice ministro Edoardo Rixi, del presidente dlla Regione Liguria Marco Bucci, della sindaca di Genova Silvia Salis e dell’arcivescovo di Genova Marco Tasca, sarà incentrata sulla necessità di una nuova visione più sociale del profitto mentre venerdì 23, nel corso di un convegno-trasmissione a Terrazza Colombo, si parlerà del ruolo della finanza al tempo dell’intelligenza artificiale.

La tre giorni allestita da Spediporto presenta, comunque, un ampio spettro di tematiche: a cura di Deloitte, focus su nuovi modelli tecnologici per la governance doganale, mentre Gruppo Yec ed Hub Telematica analizzeranno l’evoluzione del mondo dei trasporti e delle spedizioni con l’uso dell’IA. Anche il gruppo giovani Spediporto sarà protagonista di una serie di appuntamenti mentre sabato ci sarà spazio per temi più sociali, con We Play Football e il “Porto dei piccoli”.

E poi la cultura, con Jacopo Baccani che racconterà la storia di Piccapietra, la musica, con il concerto del quartetto d’archi Elixir Ensamble e il dj set di Stefano Marinelli e Alex T., senza dimenticare il benessere fisico con alcune lezioni di yoga e pilates.

Un palinsesto importante e variegato per festeggiare, come sottolinea Botta: “Una signora, Spediporto, che compie 80 anni ma che ha lo spirito e l’entusiasmo di una ventenne. Gli spedizionieri – aggiunge il direttore generale Spediporto – hanno un’esperienza importante anche a livello internazionale e raccolgono, dunque, le sensazioni, le suggestioni di chi si sta domandando come si potrà continuare a dare valore all’uomo e all’impresa in un’era dove tecnologia e finanza sono sempre più centrali. Daremo a tutti la possibilità di parlare, dagli imprenditori agli esponenti del terzo settore”.

Spediporto è stata supportata nell’organizzazione da Confcommercio, tramite il Civ Sestiere Carlo Felice. Alcuni esercizi commerciali della zona saranno protagonisti di un evento che, come spiega Alessandro Cavo, presidente Confcommercio, festeggia una “colonna portante della logistica e del commercio internazionale, oltre che pilastro storico del sistema Confcommercio. Un traguardo straordinario che testimonia la visione e la solidità dell’associazione nel guidare le imprese di un settore strategico”.