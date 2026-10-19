Specializzarsi per competere, aperto il bando per i master universitari. Ferro e Scajola: “Investiamo su giovani e competenze”

Genova. Regione Liguria apre il bando ‘Specializzarsi per competere 2026’, mettendo a disposizione un milione di euro attraverso il Programma regionale Liguria FSE+ 2021-2027 per sostenere i giovani laureati residenti in Liguria che intendono perfezionare le proprie competenze attraverso un Master universitario di I o II livello. La misura prevede voucher a rimborso dei costi di iscrizione fino all’80% della spesa sostenuta, per un importo massimo di 6.000 euro per beneficiario.

“Con il bando ‘Specializzarsi per competere’ mettiamo a disposizione un milione di euro, finanziato attraverso il Programma regionale Liguria FSE+ 2021-2027, per sostenere i laureati under 35 che scelgono di perfezionare le proprie competenze attraverso un Master universitario di primo o secondo livello. – dichiarano il vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Formazione Simona Ferro e l’assessore regionale alla Programmazione del Fondo sociale europeo Marco Scajola -. Crediamo che investire nell’alta formazione significhi investire nel futuro dei nostri giovani e nella competitività della Liguria. Il nostro obiettivo è valorizzare il merito e il talento, rendendo i percorsi di specializzazione più accessibili e offrendo ai giovani strumenti concreti per affrontare un mercato del lavoro sempre più qualificato e competitivo. Grazie a questi voucher, che consentono di ottenere un rimborso fino all’80% delle spese di iscrizione per un massimo di 6mila euro, vogliamo fare in modo che le possibilità economiche non rappresentino un ostacolo alla crescita professionale”.

“È una misura che guarda anche alle esigenze del nostro tessuto produttivo, che ha bisogno di competenze sempre più specializzate – proseguono Ferro e Scajola -. Come Regione Liguria continueremo a investire nella formazione, perché crediamo che offrire ai giovani maggiori opportunità di crescita e realizzazione personale significhi costruire una regione più attrattiva, dinamica e capace di competere”.

Il bando è rivolto ai giovani under 35 residenti in Liguria e in possesso di una laurea, che stiano frequentando o intendano frequentare un Master annuale di I o II livello, conseguendo il titolo entro il termine previsto dall’Avviso. Sono ammessi, quindi, sia i Master già in corso sia quelli da avviare, purché il percorso si concluda con il conseguimento del titolo entro gennaio 2028.

Sono ammessi Master annuali con almeno 60 CFU o CFA, organizzati da università o istituzioni AFAM italiane riconosciute e autorizzate dal Ministero dell’Università e della Ricerca, svolti in presenza o in modalità mista.

Le domande possono essere presentate, allegando la documentazione comprovante le spese sostenute, il superamento dell’esame finale e il conseguimento del titolo di Master, dal 19 ottobre 2026 fino all’esaurimento delle risorse disponibili e, comunque, entro il 31 gennaio 2028. La procedura è esclusivamente online, attraverso la piattaforma Bandi on line di FI.L.S.E., disponibile all’indirizzo bandifilse.regione.liguria.it⁠￼, con accesso tramite SPID o CIE. Le richieste saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di arrivo.