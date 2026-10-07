Spaccio di crack nella fermata della metro di Brignole, in casa aveva 100 dosi

Genova. Aveva appena effettuato una presunta cessione di sostanza stupefacente all’interno della fermata della metropolitana a Brignole quando è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale.

Nel corso della perquisizione personale sono state rinvenute undici dosi di crack e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione dell’abitazione ha consentito di recuperare altre cento dosi della stessa sostanza.

È stato così arrestato, nella serata di martedì 6 ottobre, un ventenne di nazionalità senegalese. Il servizio era stato predisposto dalla polizia locale per contrastare le attività di spaccio nella zona compresa tra via Canevari e piazza Raggi. Gli agenti hanno notato il giovane, che frequentava anche il centro storico, mentre vendeva una dose all’interno della fermata della metropolitana e sono quindi intervenuti per procedere al controllo.

Alla vista degli agenti il ventenne ha tentato di allontanarsi ma è stato raggiunto e bloccato. Accompagnato negli uffici di piazza Ortiz è stato sottoposto a perquisizione personale, all’esito della quale sono state rinvenute undici dosi di crack e una somma di denaro ritenuta riconducibile alle precedenti cessioni. Gli accertamenti sono proseguiti presso la sua abitazione, dove sono state recuperate altre cento dosi di crack.

È inoltre emerso che il giovane è irregolare sul territorio nazionale, privo di attività lavorativa e gravato da un precedente specifico in materia di stupefacenti. È stato portato nelle camere di sicurezza della questura di Genova, in attesa del rito direttissimo in occasione del quale è stato convalidato l’arresto e disposta la custodia cautelare in carcere.