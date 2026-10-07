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Arrestato

Spaccio di crack nella fermata della metro di Brignole, in casa aveva 100 dosi

La polizia locale ha arrestato un ventenne che si aggirava nella zona compresa tra via Canevari e piazza Raggi

polizia locale Quiliano macchina auto generica

Genova. Aveva appena effettuato una presunta cessione di sostanza stupefacente all’interno della fermata della metropolitana a Brignole quando è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale.

Nel corso della perquisizione personale sono state rinvenute undici dosi di crack e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione dell’abitazione ha consentito di recuperare altre cento dosi della stessa sostanza.

È stato così arrestato, nella serata di martedì 6 ottobre, un ventenne di nazionalità senegalese. Il servizio era stato predisposto dalla polizia locale per contrastare le attività di spaccio nella zona compresa tra via Canevari e piazza Raggi. Gli agenti hanno notato il giovane, che frequentava anche il centro storico, mentre vendeva una dose all’interno della fermata della metropolitana e sono quindi intervenuti per procedere al controllo.

Alla vista degli agenti il ventenne ha tentato di allontanarsi ma è stato raggiunto e bloccato. Accompagnato negli uffici di piazza Ortiz è stato sottoposto a perquisizione personale, all’esito della quale sono state rinvenute undici dosi di crack e una somma di denaro ritenuta riconducibile alle precedenti cessioni. Gli accertamenti sono proseguiti presso la sua abitazione, dove sono state recuperate altre cento dosi di crack.

È inoltre emerso che il giovane è irregolare sul territorio nazionale, privo di attività lavorativa e gravato da un precedente specifico in materia di stupefacenti. È stato portato nelle camere di sicurezza della questura di Genova, in attesa del rito direttissimo in occasione del quale è stato convalidato l’arresto e disposta la custodia cautelare in carcere.

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