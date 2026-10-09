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Manette

Spaccio di crack a Brignole, arrestato 21enne e ritirata la patente al cliente: è un autista di ambulanza

Gli agenti della polizia locale sono intervenuti dopo avere assistito alla vendita di una dose

polizia locale genova controlli

Genova. Ancora una persona arrestata dalla polizia locale per spaccio nella zona della stazione di Brignole. Si tratta di un giovane originario del Senegal, già arrestato lo scorso 1 ottobre per detenzione e spaccio di crack ed eroina e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Gli agenti del GOCS (Gruppo Operativo Contrasto Stupefacenti) lo hanno fermato giovedì mattina durante un controllo nell’area tra la stazione Brignole, il tunnel pedonale di accesso della metropolitana e Borgo Incrociati.

L’uomo è stato visto spostarsi in via Gradisca per consegnare una dose di crack a un acquirente arrivato in auto. Gli agenti hanno seguito e fermato l’automobilista che, di fronte all’evidenza, ha consegnato spontaneamente la sostanza. Trattandosi di un conducente di ambulanze, gli agenti hanno immediatamente proceduto alle sanzioni previste, tra cui il ritiro della patente di guida.

Gli agenti hanno poi arrestato il pusher e hanno perquisito la sua abitazione a Certosa, dove sono stati ritrovati 490 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, presunto guadagno dell’attività illecita. All’uomo, giudicato per direttissima, è stato convalidato l’arresto, con obbligo di firma due volte al giorno.

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