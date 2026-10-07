Doppia spaccata tra centro storico e Darsena, fermato un 28enne

Genova. Doppia spaccata tra il centro storico e la darsena nella notte tra martedì e mercoledì. Il primo episodio in via Canneto il Curto, dove alcuni passanti hanno visto un uomo usare un tombino per infrangere la vetrina di una trattoria, il secondo poche ore dopo in un bar di calata Vignoso.

La polizia ha portato in questura un uomo di 28 anni, cittadino marocchino, che corrisponde alla descrizione fornita dai testimoni di Canneto e dalle immagini di videosorveglianza della darsena. Nel primo caso il ladro ha provato a portare via il registratore di cassa ma è stato messo in fuga dai passanti, nel secondo è riuscito a portare via l’incasso dopo avere infranto la porta d’ingresso, sempre con un tombino.

Gli agenti hanno rintracciato il 28enne subito dopo il furto in darsena, seguendolo in via Gramsci e bloccandolo all’altezza del mercato comunale. Controllato e perquisito, aveva con sé un cellulare di proprietà sconosciuta.