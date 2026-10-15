Sosta selvaggia sulla ciclabile in via Cavallotti, la Fiab a Salis: “La sicurezza stradale non si fa coi cartelli”

Genova. La Fiab Genova denuncia la situazione di via Felice Cavallotti davanti alla scuola Govi: traffico intenso, sosta irregolare e corsia ciclabile occupata dalle auto. E annuncia un dossier sulle strade scolastiche della città.

“C’è una nuova strada scolastica a Genova. O almeno così dice il cartello – spiega l’associazione in un comunicato -. In via Felice Cavallotti, davanti alla scuola Govi, sono comparsi da alcuni mesi i segnali che annunciano l’inizio di una strada scolastica. Peccato che, guardandosi intorno, sia difficile accorgersi della differenza rispetto a prima. Le automobili continuano a transitare numerose, la sosta irregolare resta una presenza abituale e la corsia ciclabile viene occupata dalle auto. Tutto questo proprio davanti a una scuola, negli orari in cui bambini e ragazzi entrano in classe”.

“Siamo i primi a sostenere le strade scolastiche. Proprio per questo non possiamo accettare che un provvedimento potenzialmente importante venga svuotato del suo significato. Una strada scolastica non deve essere una trovata di comunicazione: deve cambiare realmente la vita di chi va a scuola – il messaggio indirizzato alla sindaca Silvia Salis -. La credibilità delle politiche per la mobilità sostenibile si misura nei risultati, non nel numero di cartelli installati. Perché una strada non diventa sicura semplicemente scrivendoci sopra che lo è. E quando si parla della sicurezza dei bambini, fare le cose soltanto a metà può essere peggio che non farle affatto”.

Le fotografie scattate da Fiab Genova questa mattina, 15 ottobre, documentano una situazione che non rappresenta certo una novità: “Sono anni che davanti alla scuola Govi si verificano questi problemi, ben prima che venisse tracciata la corsia ciclabile. Ma oggi c’è qualcosa di ancora più paradossale: abbiamo aggiunto un cartello che annuncia una strada scolastica senza che, almeno per quanto possiamo osservare, sia cambiato praticamente nulla. È la sicurezza stradale fatta con la vernice e con i cartelli“.

Il codice della strada definisce la zona scolastica come un’area nella quale deve essere garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente. Consente ai Comuni di limitare o escludere circolazione, sosta e fermata dei veicoli, pur senza imporre necessariamente la chiusura al traffico. Il concetto di strada scolastica, promosso nelle politiche europee di mobilità sostenibile, va ancora oltre: significa restituire ai bambini lo spazio davanti alle scuole, sottraendolo almeno negli orari di ingresso e uscita al predominio delle automobili.

“Ma quale protezione aggiuntiva è stata concretamente realizzata in via Cavallotti?”, si chiede la Fiab dicendosi “perfettamente consapevole che questa strada costituisce un’importante arteria cittadina e che non sia realisticamente ipotizzabile chiuderla al traffico. Proprio per questo servirebbero interventi adeguati: controlli efficaci contro la sosta irregolare, protezione della corsia ciclabile, moderazione delle velocità, attraversamenti più sicuri e maggiore attenzione alla presenza dei bambini. Invece si rischia di trasmettere un messaggio profondamente sbagliato: che per rendere sicura una strada sia sufficiente dichiararla tale. Se non si può realizzare una vera strada scolastica, almeno si abbia il coraggio di non chiamarla così”.

Secondo gli amici della bicicletta “la contraddizione è ancora più evidente se si guarda a quanto sta accadendo nel resto d’Europa. Proprio in queste settimane si svolge Streets for Kids, la mobilitazione europea promossa dalla Clean Cities Campaign che coinvolge genitori, insegnanti, bambini e associazioni per chiedere più strade scolastiche, aria più pulita e percorsi casa-scuola sicuri. L’obiettivo è semplice: davanti alle scuole le priorità devono cambiare. Prima vengono la sicurezza, la salute e l’autonomia dei bambini, poi le esigenze del traffico automobilistico. Non si tratta di dichiarare guerra alle automobili, ma di riconoscere che una città capace di proteggere i propri bambini è una città migliore per tutti. Mentre in Europa si chiede di liberare le strade davanti alle scuole dalle automobili, a Genova rischiamo di accontentarci di un cartello che annuncia una protezione tutta da dimostrare. È questa l’idea di città a misura di bambino che vogliamo realizzare?

La situazione di via Cavallotti non resterà una segnalazione isolata. Fiab Genova annuncia l’avvio di una ricognizione delle strade e delle zone scolastiche istituite sul territorio comunale. I volontari dell’associazione effettueranno sopralluoghi per verificare le effettive condizioni di sicurezza, il rispetto delle disposizioni previste e la corrispondenza tra gli interventi annunciati e quelli concretamente realizzati: “Non sarà una semplice raccolta di fotografie: l’obiettivo è documentare le criticità, valorizzare le esperienze positive e formulare proposte concrete. I risultati confluiranno in uno specifico dossier sulla sicurezza e sulla mobilità scolastica, che sarà allegato alla nuova edizione di Città2030, il documento con cui Fiab Genova analizza e propone interventi per migliorare la mobilità cittadina, la cui presentazione è prevista all’inizio del 2027”.