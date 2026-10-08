Silvia Salis, alla Feltrinelli di Genova la prima presentazione nazionale del suo libro “È già domani”

Genova. Silvia Salis è pronta a incontrare la città per presentare il suo nuovo libro: s’intitola, come noto, “È già domani”, è verrà presentato alla libreria Feltrinelli di via Ceccardi mercoledì 14 ottobre alle 18. Sarà la prima di una serie di presentazioni nazionali del volume. Ad accompagnare la prima cittadina nell’appuntamento genovese sarà il giornalista Corrado Formigli, che con lei commenterà i vari temi affrontati nel libro. L’11 ottobre, invece, la sindaca sarà ospite in tv del programma serale di Fabio Fazio.

Le indiscrezioni sull’uscita di un libro firmato da Salis avevano iniziato a circolare già prima dell’estate, ma soltanto lo scorso 26 settembre la sindaca aveva ufficializzato l’uscita: “Dal 13 ottobre sarà disponibile in libreria, ma si può già preordinare in tutti gli store digitali”.

Poi la “convocazione” alla Feltrinelli, che edita anche il volume, aperta al pubblico sino a esaurimento posti. Che quasi certamente andranno esauriti in pochissimo, tenuto conto dei bagni di folla che spesso accolgono la sindaca, l’ultimo al dj set di Novah al Porto Antico.

Di cosa parla il libro di Silvia Salis

“Questo libro nasce per raccontare il giorno in cui non ti domandi più dove stai andando, ma ci vai e basta, perché il domani non aspetta, arriva e ti guarda in faccia. E il domani, l’ho imparato bene ormai, inizia sempre oggi”, è stato il commento scelto dalla prima cittadina per svelare la sinossi, rifacendosi allo slogan che ha scelto per la campagna letterale delle comunali del 2025 che l’hanno portata alla vittoria. Non è il primo libro di Salis che, in passato, aveva scritto “La bambina più forte del mondo” (Salani), un racconto per ragazzi dove la protagonista era una giovanissima sportiva piena di ambizioni.

“Salis guarda l’Italia a partire dalle vite delle persone, da ciò che spesso le rende più difficili e da ciò che potrebbe cambiarle. Parla di lavoro e di tempo, delle città e delle disuguaglianze, della libertà delle donne e di una sicurezza che non può ridursi alla paura. E rivendica una politica capace di scegliere senza avere bisogno di costruirsi un nemico”, recita la trama, in cui la sinistra viene definita “non un luogo a cui tornare, ma qualcosa che deve ancora essere costruito. Con una convinzione semplice: essere progressisti significa prima di tutto credere che le cose possano cambiare, e assumersi la responsabilità di farle cambiare davvero”.

Nella prima pagina del libro, Salis si presenta in modo semplice: “Mi chiamo Silvia Salis e sono la sindaca di Genova, la mia città d’origine e del cuore. È passato poco più di un anno da quel lunedì di Matteo del 2025 che ha cambiato la mia vita per sempre”. In totale 208 pagine di quello che viene già definito un manifesto politico, più che un racconto, e che promette di alimentare ulteriormente il dibattito sulla prima cittadina del capoluogo ligure e sul suo ruolo a livello nazionale.

Salis aveva già scritto un libro, ma per bambini. Era il 2022, e con Salani Editore aveva pubblicato “La bambina più forte del mondo”, un romanzo per ragazzi ih cui raccontava la storia di Stella, giovane atleta cresciuta sul campo di Villa Gentile, attingendo anche in questo caso alla sua esperienza personale e a quella di atleta azzurra.