Silvia Burdese lascia la Questura di Genova, giornata di saluti istituzionali con Bucci e Salis

Genova. Giornata di saluti istituzionali per Silvia Burdese, prima donna a guidare la Questura di Genova, che ha lasciato l’incarico dopo due anni e mezzo per assumere un nuovo ruolo a Roma, presso la segreteria del dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno.

“Ho voluto ringraziarla per il grande lavoro e la proficua collaborazione portata avanti in questi anni, nell’esclusivo interesse della città. A lei va il nostro miglior augurio per un brillante prosieguo della sua carriera”, ha detto il presidente della Regione Marco Bucci dopo averla incontrata.

“Nel corso del cordiale colloquio di commiato – si legge nel comunicato di Palazzo Tursi – la sindaca Silvia Salis ha espresso a nome dell’amministrazione comunale e della comunità genovese il più sentito ringraziamento alla questora per il lavoro svolto con professionalità e dedizione”. La sindaca ha sottolineato “l’importanza della preziosa collaborazione interistituzionale consolidata in questi mesi in un settore cruciale come quello della sicurezza urbana e del presidio del territorio, rivolgendo a Silvia Burdese i migliori auguri per il suo futuro percorso professionale”.

A sostituire Burdese sarà Raffaele Gargiulo, 61 anni, attuale questore di Potenza e ancora prima a Vibo Valentia e Pisa. Nato a Castellammare di Stabia, si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Napoli, poi la carriera in polizia. Ha lavorato alla questura di Napoli dirigendo i commissariati distaccati di Capri e di Pompei. È stato anche dirigente Digos a Massa Carrara, Lucca, Trento e Pisa.