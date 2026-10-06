Sicurezza sul lavoro, Fillea Cgil in Comune per la proposta di legge per il gratuito patrocinio per i famigliari delle vittime sul lavoro

Genova. Una delegazione della Fillea di Genova, la categoria della Cgil che tutela i lavoratori delle costruzioni, è stata ricevuta dai capo gruppo del Consiglio comunale. L’audizione è stata l’occasione per illustrare ai capo gruppo la proposta della Fillea in materia di sicurezza sul lavoro e sensibilizzarli sulla mobilitazione che il sindacato sta portando avanti su tutto il territorio nazionale.

Gli obiettivi della Fillea sono diversi: “”il primo è quello di arrivare nel più breve tempo possibile all’approvazione della proposta di legge n. 2904 del 27 aprile 2026, che introduce il gratuito patrocinio indipendentemente dal reddito per i familiari delle vittime del lavoro. In seconda battuta serve il contrasto ai subappalti a cascata, la rimozione del dumping contrattuale garantendo lo stesso contratto nazionale di lavoro tra committente e ditta appaltatrice.

“Gli infortuni mortali sul lavoro sono in aumento e questa condizione impone un cambio di passo che riguarda le imprese ma anche politica e istituzioni che devono fare la loro parte – commenta Fabio Marante Segretario Generale Fillea Cgil Genova – i capo gruppo hanno convenuto sulla necessità di azioni a tutela dei lavoratori di questo settore e si sono impegnati a definire un documento che sarà definito a breve in sede di Commissione salute e sicurezza e che sarà portato all’attenzione della Sindaca e della Giunta”.