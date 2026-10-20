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A tursi

Sicurezza, primo incontro tra la sindaca Silvia Salis e il nuovo questore Raffaele Gargiulo

Al centro dell'incontro la sicurezza in centro storico e non solo, l'emergenza crack ma anche le vertenze sindacati a partire dell'Ilva

salis gargiulo
Genova. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha ricevuto oggi nel suo ufficio di rappresentanza a Palazzo Tursi il nuovo questore di Genova, Raffaele Gargiulo. L’appuntamento ha rappresentato l’occasione per rivolgere al dottor Gargiulo il benvenuto della città e gli auguri per il nuovo incarico.
Nel corso del cordiale colloquio, la sindaca e il questore hanno affrontato le principali questioni di attualità legate alla sicurezza e alla coesione sociale del territorio genovese. Ampio spazio è stato dedicato alla sicurezza nel centro storico, con la condivisa e ferma volontà di dare immediata attuazione agli accordi stretti con il Ministero dell’Interno e il Capo della Polizia, garantendo interventi efficaci e tempestivi per la tutela del cuore della città.
Il confronto ha toccato inoltre le dinamiche legate alle tensioni sociali all’interno delle comunità giovanili e quelle legate alle principali vertenze del mondo del lavoro, a partire dall’ex Ilva. Tra le priorità operative riaffermate figurano l’impegno costante nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti e il rafforzamento delle misure volte ad arginare il proliferarsi delle truffe agli anziani.
“Desidero rivolgere al questore Raffaele Gargiulo i miei più sinceri auguri di buon inizio mandato – ha dichiarato la sindaca Silvia Salis – La collaborazione tra il Comune e le forze dell’ordine costituisce un pilastro fondamentale per garantire serenità e legalità alla nostra comunità. L’incontro di oggi ha confermato una forte sintonia di intenti e la massima disponibilità a lavorare in stretta sinergia per affrontare con determinazione i temi prioritari della città”.
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