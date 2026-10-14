Sicurezza in centro storico, Potere al popolo contesta l’accordo Salis – Piantedosi

Genova. Potere al popolo contesta l’accordo tra la sindaca di Genova Silvia Salis e il ministro dell’interno Matteo Piantedosi: “Segna un ulteriore avvicinamento del centrosinistra alla destra sul tema della sicurezza nel centro storico: più risorse alle forze dell’ordine, una postazione di polizia fissa in via Prè, nuovi alloggi per gli agenti e il potenziamento dei cosiddetti ‘Falchi’, copiati dallo squadrone della polizia locale istituito da Bucci e Gambino”.

Per Potere al Popolo “la sicurezza non si risolve con la repressione, né militarizzando il centro storico. Spaccio, aggressioni e marginalità richiedono risposte concrete, ma non si affrontano ignorando le condizioni sociali in cui questi fenomeni si sviluppano. I soldi per intervenire ci sono, ma questo nuovo Patto non risolve il problema: al massimo lo sposta di qualche vicolo. Gli agenti consegneranno farmaci e beni di prima necessità per chi non può reperirli in autonomia? Accompagneranno anziani e disabili ai servizi ospedalieri? Svolgeranno attività di mediazione culturale e aiuteranno gli abitanti dei quartieri a districarsi nella burocrazia, o a ottenere un alloggio popolare? Oppure faranno qualche arresto e sposteranno il giro di droga in un vicolo limitrofo o in un altro quartiere popolare? Le risorse ci sono e possono essere spese per potenziare servizi e competenze già esistenti, a partire dal portierato di quartiere e dal Servizio Educativo Adulti. Servono operatori stabili, risorse adeguate e una rete pubblica capace di lavorare insieme a chi conosce quotidianamente il territorio”.

Potere al Popolo amplia l’orizzonte: “Il Comune e lo Stato trovano i soldi per militarizzare Genova, ma non per l’edilizia popolare: così resta irrisolta la crisi abitativa. Senza alloggi popolari, servizi sociali e spazi restituiti alla collettività, gli interventi di assistenza si inceppano, l’abbandono continua e l’insicurezza cresce. La Salis insegue la destra, noi proponiamo un’altra direzione: investire nelle persone, nei servizi pubblici e nel diritto alla casa. Quanti servizi avremmo potuto garantire ai quartieri con queste nuove risorse? La sicurezza non è una gara a chi schiera più agenti. È una scelta sulle priorità della città: più servizi, più personale sociale, più case popolari e più spazi restituiti a chi li vive. Servono meno agenti di polizia e più assistenti sociali; meno militari e più educatori; meno polizia locale e più mediatori culturali. I luoghi fisici nelle vie del centro storico devono essere assegnati a questi operatori sociali, non alle forze di polizia.

Non altri reparti da esibire, ma una politica concreta, che affronti il problema sicurezza alla radice e reintegri i quartieri e le persone, anziché emarginarli”.