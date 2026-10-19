Rapallo, tornano i “Concerti della Sibelius”: sei appuntamenti dal 24 ottobre al 29 marzo

Rapallo. Compie dieci anni la rassegna “I concerti della Sibelius”: sei appuntamenti in programma a Rapallo dal 24 ottobre 2026 al 29 marzo 2027, a ingresso libero. La stagione musicale è organizzata dall’Associazione “Jean Sibelius” ETS con la direzione artistica di Filippo Torre, con il supporto dell’Amministrazione Comunale e il patrocinio di Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova. Prevede l’esecuzione di composizioni dal Barocco al Classicismo, per giungere fino al tardo Romanticismo e al Novecento.

I concerti si svolgeranno presso il Teatro Auditorium delle Clarisse e in quatto diverse chiese della città. Appuntamenti che accompagnano il pubblico durante l’autunno e nei giorni di festa per celebrare in musica Natale, Capodanno e Pasqua. I programmi musicali della stagione concertistica 2026-2027 vedono protagonista in quasi tutti i concerti l’Orchestra di Rapallo “Jean Sibelius”, che ogni volta si presenta con diversi organici su cui si inseriscono strumentisti solisti, complessi vocali, il direttore musicale Filippo Torre o altri direttori.

La decima edizione dei “Concerti della Sibelius” prende il via sabato 24 ottobre 2026, ore 17, al Teatro Auditorium della Clarisse di Rapallo (Piazzale S. Josemaría Escrivá). Sarà l’occasione per ascoltare l’Orchestra “Jean Sibelius” diretta da Filippo Torre, complesso in cui si inserisce il pianista torinese di fama internazionale Roberto Issoglio, che ritorna a Rapallo dopo le esibizioni del 2017 e 2019. Nella prima parte del programma verrà eseguito il Secondo Concerto per pianoforte e orchestra di Felix Mendelssohn; un’opera della maturità espressiva, ricca di contrasti emotivi nei tre movimenti che si susseguono senza soluzione di continuità; a seguire, il pubblico potrà ascoltare la Settima Sinfonia di Ludwig van Beethoven, tra le composizioni più universalmente note ed amate dell’intero repertorio sinfonico.

Nel corso della rassegna non mancheranno le occasioni per ascoltare giovani talenti emergenti, quali l’arpista romano Brian Meloni Lebano e la violoncellista genovese Anastasia D’Amico: saranno protagonisti, rispettivamente, del concerto di sabato 5 dicembre (ore 15.30) nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Anna, e del Concerto di Capodanno (1° gennaio 2027, ore 17) al Teatro Auditorium della Clarisse. Entrambi si esibiranno con l’Orchestra “Jean Sibelius” diretta da Filippo Torre.

Il Concerto di Natale, che si svolgerà sabato 12 dicembre (ore 16) presso la Chiesa Parrocchiale di San Massimo, è affidato quest’anno al Coro “Brinella” di Genova con la direzione di Fabio Francia. Domenica 27 dicembre (ore 16) nella Chiesa Parrocchiale di San Pietro si esibirà il duo formato dal chitarrista Renato Procopio e dalla flautista Silvia Schiaffino.

Il concerto di Pasqua chiude la stagione nel giorno del Lunedì dell’Angelo – 29 marzo 2027 – presso la Basilica dei SS. Gervasio e Protasio, alle 15.30. Ne saranno protagonisti l’Orchestra di Rapallo “Jean Sibelius” e le tre formazioni corali, il Coro Polifonico Città di Albisola Superiore, il Coro Vox Armonica di Savigliano e la Corale Il Castello di Rivoli, che si esibiranno sotto la direzione di Massimo Peiretti in un grande affresco sinfonico-corale, dal Gregoriano fino agli anni Novanta del secolo scorso.

L’Orchestra di Rapallo “Jean Sibelius”

L’Orchestra di Rapallo “Jean Sibelius” è stata fondata nel 2010 su iniziativa dell’omonima associazione fondata e tuttora presieduta da Marino Marchetto, è intitolata al massimo compositore finlandese che nel 1901 intraprese a Rapallo la composizione della sua seconda sinfonia. Si è esibita, oltre che nel comprensorio di Rapallo, in diverse località della Liguria e della provincia di Piacenza, a Venezia e a Torino.

Nel capoluogo piemontese ha suonato in sedi prestigiose, quali la Villa Tesoriera, la Chiesa della Misericordia e il Duomo. Nel 2018, 2019 e 2021 ha eseguito il Concerto di Natale presso la Chiesa della SS. Annunziata di Pino Torinese (TO). Nel 2022, 2023 e 2025 si è nuovamente esibita a Pino Torinese nell’ambito della rassegna “Classica a Pino”. Dal 2016 realizza a Rapallo una propria stagione concertistica che consta complessivamente di sei appuntamenti. Il Direttore Musicale ed Artistico è il rapallese Filippo Torre.

L’orchestra ha consolidato nel corso degli anni un organico semistabile di circa 40 musicisti col quale è solita realizzare concerti strumentali, vocale-strumentali, sinfonici e sinfonico-corali. Tra gli obiettivi principali perseguiti nel corso degli anni figura la valorizzazione delle professionalità giovanili locali. Sin dalla sua fondazione, la formazione rapallese ha svolto con efficacia il ruolo di collegamento tra gli enti di formazione del territorio (licei musicali e conservatori del Nord Ovest d’Italia) e i diversi organismi di produzione musicale del panorama nazionale (enti lirico-sinfonici, teatri di tradizione, complessi strumentali e istituzioni concertistico-orchestrali). Le collaborazioni istituite con diversi enti in Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto hanno inoltre consentito all’orchestra di esibirsi in prestigiosi contesti anche al di fuori dei confini cittadini.