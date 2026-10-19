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Sestri ponente

Si introduce in una scuola e aggredisce i poliziotti: arrestato 25enne

L’intervento è scattato domenica intorno alle 13, quando il dirigente dell'istituto di via Giotto ha chiamato il 112 segnalando l’intrusione

polizia

Genova. Un uomo di 25 anni è stato arrestato dalla polizia dopo essere entrato in una scuola di via Giotto e avere aggredito gli agenti intervenuti per identificarlo.

L’interevento è scattato domenica intorno alle 13, quando il dirigente della scuola ha chiamato il 112 segnalando l’intrusione. Ad avvertirlo il direttore dei lavori di ristrutturazione avviati all’interno dopo che il sistema di videosorveglianza aveva riscontrato la presenza di uno sconosciuto che si aggirava nello stabile.

Gli agenti hanno perlustrato l’edificio e hanno trovato l’uomo al terzo piano. Nel tentativo di fermarlo è nata una lotta a calci e pugni. I due agenti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 10 e 30 giorni. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di un coltellino multiuso a quattro lame, posto sotto sequestro.

Il giovane è stato arrestato per i reati di resistenza e lesione a pubblico ufficiale e denunciato per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e invasione di edifici. Sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

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