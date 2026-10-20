Settimana di sensibilizzazione sulla fibrosi cistica, anche i monumenti liguri si illuminano di verde

Genova. Una persona su 30 in Italia è portatrice sana di una mutazione del gene CFTR, responsabile della fibrosi cistica, e spesso non sa di esserlo. Un dato che rende fondamentale diffondere informazioni corrette e promuovere la consapevolezza sull’importanza del test genetico, uno strumento che permette di conoscere il proprio stato di portatore e di compiere scelte riproduttive più consapevoli.

Dal 19 al 25 ottobre 2026 si svolge la Terza Settimana di sensibilizzazione sul test del portatore sano di fibrosi cistica, promossa dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica ETS e patrocinata quest’anno da A.N.C.I. – Associazione Nazionale Comuni Italiani. Anche la Liguria partecipa all’iniziativa, con monumenti ed edifici rappresentativi illuminati di verde, colore simbolo della Fondazione, per richiamare l’attenzione su una patologia genetica grave e sull’importanza della prevenzione attraverso l’informazione.

Tra le adesioni segnalate sul territorio ligure figurano Regione Liguria, Comune di Genova, il Castello di Nervi, Arenzano, Cogoleto, Pieve Ligure, Recco, Ronco Scrivia e Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova; Laigueglia, Quiliano, Savona e Vado Ligure, in provincia di Savona; oltre al Municipio III Bassa Val Bisagno e al Municipio IV Media Val Bisagno di Genova.

Un gesto simbolico, quello della luce verde, che diventa un messaggio concreto: conoscere il proprio stato di portatore sano è importante, perché due portatori della stessa malattia genetica possono avere, a ogni gravidanza, un rischio del 25% di avere un figlio affetto da fibrosi cistica.

La campagna intende quindi accrescere la conoscenza del test genetico e favorire una maggiore consapevolezza nella popolazione, affinché sempre più persone possano informarsi e rivolgersi a professionisti sanitari per valutare il proprio percorso.

La Delegazione FFC Ricerca di Genova “Mamme per la Ricerca”, composta da volontari della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica ETS, sostiene l’iniziativa sul territorio, contribuendo a diffondere il messaggio della settimana e a promuovere l’informazione sulla malattia e il valore della ricerca scientifica.