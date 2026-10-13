Settimana della protezione civile, a De Ferrari un “villaggio della prevenzione”

Genova. Venerdì 16 ottobre piazza De Ferrari ospiterà una giornata dedicata alla conoscenza del sistema nazionale di protezione civile, promossa dalla Prefettura di Genova nell’ambito della settimana della Protezione Civile.

L’iniziativa riunirà amministrazioni statali e locali, forze dell’ordine, strutture operative, servizi di soccorso e organizzazioni impegnate quotidianamente nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi, gestione delle emergenze, soccorso e assistenza alla popolazione.

Nel corso della giornata cittadini e studenti potranno visitare gli stand informativi, conoscere mezzi e attrezzature e assistere a dimostrazioni operative. Saranno presenti, tra gli altri, rappresentanti delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, della protezione civile regionale e comunale, dell’Arpal, 118, soccorso alpino e speleologico, esercito, guardia costiera e delle altre componenti del sistema territoriale di protezione civile.

Una specifica area sarà riservata ai nuclei cinofili della polizia di Stato, dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza, che presenteranno al pubblico le attività svolte con l’impiego dei cani nelle operazioni di ricerca, soccorso e sicurezza. Il 118 parteciperà con un’ambulanza e con una centrale operativa mobile, mentre il soccorso alpino illustrerà tecniche, materiali e capacità impiegati negli interventi in ambiente impervio.

Particolare attenzione sarà dedicata alle scuole. È prevista la partecipazione di circa 300 alunni delle scuole primarie a “Pompieropoli“, percorso educativo gestito dai vigili del fuoco, che permetterà ai bambini delle scuole elementari di avvicinarsi, in modo coinvolgente e sicuro, ai temi della prevenzione e del soccorso. Sei classi delle scuole secondarie di secondo grado prenderanno invece parte, a rotazione, alle diverse attività dimostrative e informative.

La manifestazione intende promuovere tra i cittadini, e soprattutto tra i più giovani, una maggiore consapevolezza dei rischi presenti sul territorio e diffondere comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza. Sarà inoltre un’occasione per mostrare concretamente il valore della collaborazione tra istituzioni, strutture operative, volontariato e comunità locale.