Settimana dell’allattamento materno, al Galliera “7 giorni, 7 cose che funzionano”

Genova. L’allattamento non è solo una questione di alimentazione: è un percorso che comincia già durante la gravidanza e nei primi momenti dopo la nascita, e nel quale il sostegno alla mamma, la vicinanza tra genitori e neonato e una corretta informazione possono fare la differenza.

È questo il punto di partenza con cui il Dipartimento Materno Infantile dell’E.O. Ospedali Galliera celebra la Settimana per l’Allattamento Materno (SAM), in programma dall’1 al 7 ottobre. Per l’occasione il Galliera ha realizzato sette video pillole, una per ogni giorno della settimana, pensate per accompagnare mamme, papà e futuri genitori nel percorso nascita.

Il titolo scelto è “7 giorni, 7 cose che funzionano”: sette brevi approfondimenti per raccontare, con informazioni semplici e concrete, alcuni dei momenti più importanti, dal travaglio al parto fino al ritorno a casa.

Si parlerà di cure amiche della mamma, contatto pelle a pelle e rooming-in, sostegno dopo la dimissione, esperienza delle neo mamme e ruolo dei papà, ma anche del pianto e dei segnali di benessere del neonato.

L’iniziativa si inserisce nel percorso che ha portato il Galliera a ottenere nel 2016 il riconoscimento UNICEF di “Ospedale Amico dei Bambini e delle Bambine”, rinnovato nel 2024. Un riconoscimento che testimonia l’impegno dell’Ospedale nel promuovere pratiche assistenziali a sostegno dell’allattamento, della relazione tra mamma e bambino e dell’accompagnamento delle famiglie.

«Abbiamo scelto di dedicare questa settimana a ciò che funziona concretamente nella quotidianità di una famiglia», spiega la dott.ssa Arianna Parodi. «L’obiettivo è offrire informazioni corrette e strumenti che possano accompagnare i genitori nei primi giorni di vita del bambino, dentro e fuori dall’ospedale».

Il tema della SAM 2026 richiama proprio la necessità di rafforzare ciò che funziona, sostenendo l’allattamento come elemento importante per un inizio di vita sano e sostenibile.