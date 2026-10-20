Sestri Levante, il Premio Andersen difende la tradizione e dice no all’uso dell’intelligenza artificiale.

Sestri Levante. Sessant’anni di fantasia, di immaginazione, di storie uscite dalla mente di bambini, ragazzi e adulti. E ora, per la prima volta, anche una linea di confine: il Premio Andersen dice no all’intelligenza artificiale. Nel bando della sua 60ª edizione, il concorso letterario promosso dal Comune di Sestri Levante introduce un divieto netto: in nessuna categoria è consentito l’uso dell’IA, né per la generazione, né per la scrittura, né per la rielaborazione, né per la revisione dell’opera presentata.

Una regola che vale per tutti, dai più piccoli agli adulti, dagli autori stranieri agli illustratori, e che il regolamento colloca tra le caratteristiche che ogni opera deve rispettare, accanto ai requisiti di inedito e di mancata diffusione sul web. La fiaba, insomma, deve restare frutto dell’ingegno, della fantasia di chi la presenta.

Per il resto l’impianto del concorso non cambia. Si partecipa con una fiaba a tema libero, inedita, mai veicolata sul web e non già premiata o inviata ad altri concorsi concomitanti. Le opere si inviano attraverso il sito www.andersensestri.it entro il 28 febbraio 2027.

«Il 2027 sarà un anno speciale per il nostro Premio – spiegano il Sindaco Francesco Solinas e l’Assessore alla Cultura Maura Caleffi – Si tratta di un doppio compleanno: i 60 anni del Premio Andersen e i 30 anni del Festival. Stiamo lavorando per poter festeggiare al meglio e nei prossimi giorni potranno essere fatti i primi annunci».

Sei le categorie, definite in base all’età degli autori e non a quella dei lettori: Piccini (3-5 anni, elaborati di gruppo), Bambini (6-10 anni), Ragazzi (11-17 anni), Adulti (dai 18 anni, solo elaborati individuali), Fiabe Straniere (3-99 anni, madrelingua in inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, cinese o russo) e Illustratori (dai 16 anni, con albo illustrato o fumetto).