Servizio civile, il Comune lancia “Genova 2050”: due progetti per i giovani

Genova. Via libera alla presentazione del programma di intervento di servizio civile universale “Genova 2050: Futuro in Comune”, candidato nell’ambito dell’avviso pubblico nazionale 2026.

L’iniziativa, coordinata dal Comune di Genova in qualità di ente capofila, si articola in due progetti specifici: “Attrattività e connessioni” e “Spazi e territori”. L’obiettivo è duplice: da un lato offrire alle nuove generazioni un’occasione concreta di crescita civica, professionale e umana, dall’altro potenziare i servizi di prossimità, la cultura, l’inclusione sociale e la sostenibilità urbana, mettendo in rete luoghi chiave della città e realtà del Terzo Settore.

Il programma punta a rendere i giovani protagonisti attivi del tessuto cittadino, migliorando l’accesso alle opportunità e valorizzando il patrimonio materiale e immateriale di Genova, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

“Scegliere di dedicare una parte del proprio tempo alla comunità è un’esperienza che può aiutare una ragazza o un ragazzo a scoprire le proprie capacità, capire quale strada intraprendere e conoscere più da vicino i bisogni delle persone – dice la sindaca di Genova, Silvia Salis – è uno degli aspetti più preziosi del servizio civile: si impara facendo qualcosa di utile per gli altri e si costruisce un rapporto diverso con la città. Con il programma “Genova 2050” vogliamo offrire ai giovani questa possibilità, coinvolgendoli nella vita dei quartieri, nei servizi e nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Come amministrazione abbiamo la responsabilità di dare spazio alle loro idee e accompagnarli in un percorso nel quale possano crescere e portare il loro contributo. Vogliamo ascoltarli e metterli nelle condizioni di poter incidere, già oggi, sul futuro di Genova”.

Il programma, frutto di un lavoro di coprogettazione trasversale tra i diversi settori dell’amministrazione e i partner del territorio, non comporta oneri straordinari per il bilancio comunale e attende ora il via libera definitivo e il conseguente finanziamento da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.