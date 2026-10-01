Servizi funebri, approvato l’odg di Bruzzone (Lista Salis) per una seconda sala laica del commiato

Genova. Il Consiglio comunale di Genova di martedì 29 settembre 2026 ha approvato l’ordine del giorno, presentato dal capogruppo della Lista Civica Silvia Salis Filippo Bruzzone e sottoscritto dalle consigliere Laura Sicignano, Sara Tassara ed Erika Venturini, che impegna la sindaca e la Giunta a verificare la fattibilità di una seconda sala laica del commiato in città.

“Genova dispone oggi di un’unica sala laica del commiato, quella di Staglieno, che non è più sufficiente a rispondere alle esigenze di una società profondamente cambiata – dichiara Bruzzone –. Sempre più famiglie scelgono una cerimonia laica per congedarsi dai propri cari e l’amministrazione deve essere in grado di offrire spazi adeguati e accessibili. Avevo già portato il tema all’attenzione del Consiglio comunale nel 2023 e nel 2024: con questo voto compiamo finalmente un passo concreto”.

L’ordine del giorno impegna l’amministrazione ad attivarsi con gli uffici e gli enti competenti per verificare la fattibilità e la realizzabilità di un progetto destinato alla costruzione di un nuovo tempio laico, in aggiunta alla struttura esistente.

“Non chiediamo promesse generiche, ma l’avvio di un percorso concreto – conclude Bruzzone –. Il diritto di salutare dignitosamente una persona cara, nel rispetto delle convinzioni di ciascuno, deve trovare una risposta pubblica adeguata”.