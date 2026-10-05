Serie A1, Santa Margherita parte col botto: 5-1 al TC Rungg

Esordio da incorniciare per il Tennis Club Santa Margherita Ligure nel campionato di Serie A1 maschile. Sui campi di casa, nella prima giornata del Girone 4, la formazione sammargheritese supera con un netto 5-1 il TC Rungg-Südtirol, conquistando una vittoria importante all’inizio del cammino nella massima competizione nazionale a squadre.

Dopo i quattro singolari, chiusi sul 3-1, Santa Margherita completa l’opera aggiudicandosi entrambi i doppi.

Il primo punto porta la firma di Filippo Romano, che supera Alexander Weis 7-6 6-3. Il TC Rungg trova il pareggio con Franco Gabriel Agamenone, vincitore al termine di una battaglia di oltre due ore contro Francesco Maestrelli per 7-6 3-6 6-4.

Santa Margherita torna avanti grazie a Luca Castagnola, autore di una prestazione convincente contro Maximilian Figl, battuto 6-1 6-3. Il terzo punto arriva con Pedro Martinez Portero, avanti 6-2 2-0 quando Stefano Napolitano è costretto al ritiro.

Nei doppi la squadra di casa non rallenta. Francesco Maestrelli e Luca Castagnola superano Alexander Weis e Franco Gabriel Agamenone con un netto 6-3 6-1, mentre Filippo Romano e Pedro Martinez Portero battono Michael Geerts e Maximilian Figl 6-3 7-5, fissando il risultato finale sul 5-1.

«Non potevamo immaginare un esordio migliore – commenta il presidente del TC Santa Margherita Ligure Mauro Iguera –. Vincere 5-1 nella prima giornata di Serie A1 è una grande soddisfazione e premia il lavoro che stiamo portando avanti. La squadra ha dimostrato qualità, carattere e soprattutto un grande spirito di gruppo. Siamo orgogliosi di rappresentare Santa Margherita e la Liguria nel massimo campionato nazionale e vedere tanta partecipazione sui nostri campi rende questa vittoria ancora più bella. È soltanto l’inizio: il campionato sarà lungo e difficile, ma partire così ci dà entusiasmo e fiducia per le prossime sfide».

A seguire la giornata anche le istituzioni, con la presenza del sindaco di Santa Margherita Ligure Guglielmo Caversazio e del presidente del Comitato Regionale Ligure FITP Andrea Fossati, a testimonianza della vicinanza del territorio al club e a una squadra che rappresenta la Liguria ai massimi livelli del tennis italiano.

Risultato finale: TC Santa Margherita Ligure-TC Rungg 5-1.

Mauro Iguera e Guglielmo Caversazio