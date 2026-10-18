Serie A1, impresa Rapallo: le gialloblù espugnano Ostia

Roma. Straordinaria vittoria delle ragazze di Luca Antonucci contro la SIS Roma. Una sfida spettacolare decisa da una rete di Jelena Vukovic a un secondo dalla fine. Sei gol per Roberta Bianconi.

Il Rapallo Pallanuoto firma una grande impresa e continua nel migliore dei modi il proprio cammino nel campionato di Serie A1 femminile. Al Polo Natatorio di Ostia, le gialloblù superano la SIS Roma per 15-14 al termine di una sfida emozionante, decisa da una rete di Jelena Vukovic a un solo secondo dalla sirena finale.

Un finale da brividi, che regala alla formazione allenata da Luca Antonucci tre punti pesantissimi contro una delle squadre più competitive del panorama nazionale. Un successo che arriva a pochi giorni dalla qualificazione alla fase a gironi della Champions League e conferma il grande momento delle gialloblù.

La partita è una battaglia sportiva dall’inizio alla fine. Il primo quarto si chiude sul 4-4, equilibrio che prosegue anche nella seconda frazione, terminata 2-2. Dopo l’intervallo, la SIS Roma riesce a conquistare un leggero vantaggio, aggiudicandosi il terzo parziale per 6-5 e portandosi sul 12-11.

Nell’ultimo quarto, però, emerge tutto il carattere del Rapallo. Le ragazze di Antonucci reagiscono con determinazione, recuperano lo svantaggio e danno vita a un finale mozzafiato. Quando la partita sembra ormai destinata a concludersi in parità, arriva la giocata decisiva: Jelena Vukovic trova il gol del 15-14 a un secondo dalla sirena, facendo esplodere di gioia la panchina gialloblù.

Una rete che vale molto più di tre punti e premia la determinazione di un gruppo capace di crederci fino all’ultimo istante.

Grande protagonista anche Roberta Bianconi, autrice di sei reti e trascinatrice della formazione ligure. A segno Meijer, Galardi e Cabona con due gol ciascuna.

«È una vittoria importantissima, tre punti pesantissimi – commenta il tecnico Luca Antonucci –. Non abbiamo neanche giocato benissimo, perché abbiamo commesso tanti errori, ma siamo stati molto bravi a non perdere il controllo della situazione. Siamo rimasti sotto nel punteggio per quasi tutta la partita e alla fine siamo riusciti a venirne fuori grazie a una giocata individuale decisiva. Sappiamo che c’è ancora tanto da lavorare: gli errori sono stati numerosi e dobbiamo analizzarli e correggerli. È fondamentale continuare a crescere, anche perché mercoledì ci aspetta già un’altra partita importantissima».

Per il Rapallo Pallanuoto è un inizio di campionato da incorniciare. Una vittoria di prestigio, conquistata con carattere e determinazione, che alimenta entusiasmo e fiducia in vista dei prossimi impegni nazionali ed europei.