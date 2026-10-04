Serie A1 femminile, il Rapallo parte con una vittoria: 20-7 ad Ancona

Ancona. Inizia con il piede giusto il campionato di Serie A1 femminile del Rapallo Pallanuoto, che nella prima giornata supera in trasferta la Vela Nuoto Ancona con il risultato di 20-7.

Una gara condotta fin dalle prime battute dalla formazione gialloblù, capace di imporre ritmo e qualità e di prendere progressivamente il largo. I parziali raccontano l’andamento del match: 2-5, 2-4, 3-7, 0-4.

Una prima uscita ufficiale utile anche per continuare il percorso di inserimento delle nuove giocatrici e affinare i meccanismi di squadra in vista dei prossimi appuntamenti, in una stagione che vedrà il Rapallo impegnato anche sul palcoscenico europeo.

«È stata una buona partita e il pronostico è stato rispettato – commenta al termine Luca Antonucci, allenatore del Rapallo Pallanuoto –. Non era comunque semplice, perché l’approccio è sempre importante, anche quando i valori in campo sono differenti. Era la prima partita ufficiale, con diverse giocatrici nuove, ed era fondamentale iniziare a giocare insieme. Qualche sbavatura c’è stata e dobbiamo ancora trovare tanti meccanismi. Abbiamo bisogno di tempo per raggiungere la nostra migliore intesa e farci trovare pronti quando arriveranno le partite più importanti».

Per il Rapallo, dunque, primi tre punti della stagione e indicazioni positive su cui continuare a lavorare.

VELA NUOTO ANCONA – RAPALLO PALLANUOTO 7-20

Parziali: 2-5, 2-4, 3-7, 0-4.