Tra la brezza del mare e il richiamo dei monti, sabato a Genova il seminario delle biblioteche del Cai

Genova. Che rapporto c’è tra la Superba e le grandi vette alpine? A prima vista, Genova è la città del mare, dei vicoli e del porto. Eppure, proprio qui batte da oltre un secolo un cuore alpino tra i più antichi d’Italia. Genova, e nello specifico la Sezione Ligure, ospita questo sabato 17 ottobre, al mattino, il 22esimo Seminario Nazionale BiblioCAI, il coordinamento che riunisce le biblioteche del Club Alpino Italiano.

A fare gli onori di casa nella storica sede di Galleria Mazzini saranno Giorgio Aquila, presidente della Sezione Ligure Genova, Roberto Manfredi, presidente del Gruppo Regionale Liguria, e Damiano Viscardi, Consigliere referente per la Struttura operativa Biblioteca Nazionale.

Ospitare questo seminario a Genova non è una scelta casuale. La Sezione Ligure del Cai ha una storia straordinaria: fondata nel 1880, tra i suoi primi storici presidenti ha visto personaggi illustri del calibro dell’esploratore Luigi Maria d’Albertis e dello scrittore Anton Giulio Barrili.

Fu proprio l’impeto dei genovesi a portare la bandiera dell’alpinismo ligure dalle pendici dell’Appennino e del Monte Antola fino alle vette delle Alpi Marittime, fino a spingersi a costruire rifugi leggendari come il Pagari o il Bozano.

Durante i lavori del seminario, Paolo Ceccarelli ripercorrerà la storia affascinante della biblioteca della Sezione — arricchita nel tempo da perle rare come la donazione Marchesini del 1971 —, inserita a pieno titolo nel novero delle biblioteche storiche del Cai.

Ingresso libero per tutti i soci, gradita la prenotazione all’indirizzo biblioteca@cai.it

Il programma: tra conservazione, digitale e il “reale autore” delle opere

Il convegno si aprirà con l’intervento di Francesco Nardi, intitolato “La biblioteca tra conservazione e conversazione”, un focus sul delicato equilibrio tra la tutela del patrimonio cartaceo e le sfide dell’era digitale. A seguire, un tavola rotonda di confronto tra i referenti delle biblioteche sezionali d’Italia.

Dopo il coffee break, il seminario entrerà nel vivo della tecnica catalografica con un workshop dedicato al trattamento delle responsabilità autorali. Spesso, nei testi di montagna e di esplorazione, gli autori principali non sono singole persone, ma enti, congressi scientifici e collettività: veri e propri custodi della memoria geografica e alpinistica.

La giornata si concluderà con una visita guidata alla biblioteca della Sezione Ligure, dove tra carte geografiche d’epoca, volumi storici e registri d’alta quota, i partecipanti potranno respirare l’atmosfera autentica della cultura di montagna “vista dal mare”.

BiblioCAI e il progetto CAISiDoc: una rete in continua espansione

Maria Giovanna Canzanella, presidente della struttura operativa Biblioteca Nazionale del Cai, invita alla partecipazione: “La rete BiblioCAI si estende progressivamente su tutto il territorio italiano: attualmente sono 146 le biblioteche nel circuito. Tutte le sezioni hanno una biblioteca, piccola o grande che sia, che costituisce un tassello del vastissimo patrimonio documentario del Cai. Tutte sono caldamente invitate a partecipare ai nostri incontri e a contattare la Biblioteca Nazionale Cai a Torino e BiblioCAI per entrare a far parte di CAISiDoc, il Sistema documentario dei Beni culturali del Cai”.