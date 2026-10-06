“Semi di cultura”, i quattro incontri nelle biblioteche genovesi dedicati al territorio e alla cittadinanza attiva

Genova. Domani, mercoledì 7 ottobre alle 17, nella sede della Biblioteca Saffi a Molassana, prende ufficialmente il via Semi di cultura, l’iniziativa promossa dal Comune di Genova nell’ambito della programmazione 2026 Trasformazioni urbane.

Un ciclo di quattro appuntamenti diffusi nelle biblioteche cittadine per far riscoprire alla comunità locali, paesaggi ed eccellenze che lo sviluppo urbano ha talvolta nascosto o messo in secondo piano.

“Semi di cultura è un’occasione per ricucire il dialogo tra la nostra storia urbana e la ricchezza paesaggistica e antropologica del territorio genovese – spiega l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – Attraverso la rete fondamentale delle nostre biblioteche, presidi culturali e sociali di quartiere, portiamo ai cittadini un modo nuovo di vivere e interpretare i propri luoghi. Valorizzare l’ambiente, l’artigianato e le tradizioni enogastronomiche locali significa coltivare un senso di cittadinanza attiva consapevole e diffondere un’idea di cultura diffusa, partecipata e accessibile a tutti”.

Al centro del progetto, il racconto di quattro itinerari ed anelli escursionistici ideati dal docente e saggista Umberto Curti nell’ambito dei corsi per guide ambientali escursionistiche (GAE). Insieme a Curti e agli ex corsisti, i partecipanti saranno accompagnati in un viaggio interdisciplinare che tocca aspetti naturalistici, storici, produttivi e gastronomici delle diverse zone di Genova. Ogni incontro sarà arricchito da spunti video e bibliografici per offrire strumenti utili a esplorare la città con occhi nuovi.

Ecco il calendario:

mercoledì 7 ottobre h 17 – Biblioteca Saffi

martedì 27 ottobre h 16 – Biblioteca Cervetto

giovedì 19 novembre h 17 – Biblioteca Brocchi

mercoledì 2 dicembre h 16 – Biblioteca Benzi