12 ottobre, premiate a Genova le scuole vincitrici del concorso internazionale su Colombo

Genova. È la Scuola d’Italia di New York, con il podcast “Columbus: Eroe, Complice o Essere umano?”, ad aggiudicarsi il primo premio del concorso internazionale “Immagini e Immaginario su Cristoforo Colombo”. Al secondo posto si è classificato l’Istituto Comprensivo “Littardi” di Imperia con l’e-book “Sulle orme di un mondo nuovo, diario di un gatto di bordo”. La commissione di valutazione ha inoltre assegnato un premio fuori concorso al CPIA Centro Levante di Genova per il video “Nuovi sguardi, nuovi approdi”.

Questa mattina, nella ricorrenza della scoperta dell’America, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha incontrato nella Sala Trasparenza di Regione Liguria le scuole vincitrici del concorso, per valorizzare il lavoro degli studenti che hanno partecipato all’iniziativa, mettendosi alla prova con linguaggi multimediali, artistici, letterari e teatrali per raccontare la figura di Cristoforo Colombo da prospettive diverse.

“Cristoforo Colombo è una figura profondamente legata all’identità di Genova e protagonista di una delle grandi imprese che hanno cambiato il mondo – commenta il presidente Bucci -. Ricordarlo significa valorizzare le nostre radici, ma anche stimolare la curiosità e il confronto, lasciando spazio a punti di vista diversi. È importante che i giovani possano avvicinarsi a personaggi come Colombo con spirito critico e creatività, attraverso linguaggi capaci di parlare anche alle nuove generazioni. Ringrazio tutti gli studenti e gli insegnanti che hanno partecipato al concorso, portando idee, impegno e nuove prospettive su una figura centrale per Genova e per la storia delle esplorazioni”.

“Trovo invece incomprensibile la scelta del sindaco di New York di non partecipare alla tradizionale parata per il Columbus Day – continua Bucci -, un appuntamento importante per la comunità italo-americana. È una decisione che considero fuori dal ruolo di rappresentanza di un sindaco e che rischia di essere percepita come un insulto da una comunità profondamente radicata negli Stati Uniti. Ho condotto numerose battaglie per il ripristino delle statue di Colombo e ho scritto oltre 25 lettere ai sindaci americani proprio per difendere la sua figura e il suo grande contributo alla storia della civiltà. Un sindaco deve rappresentare tutti i cittadini, compresa la comunità italo-americana: per questo considero questa scelta motivo di grande dispiacere”.

“Questo concorso dimostra che la scuola funziona quando esce dai libri per diventare un luogo di ricerca attiva – dichiara l’assessora all’Istruzione del Comune di Genova Rita Bruzzone -. I ragazzi hanno studiato, si sono confrontati e hanno lavorato insieme per rileggere una pagina fondamentale della nostra storia con strumenti moderni e vicini al loro mondo. Un risultato reso possibile dal lavoro degli insegnanti, che ogni giorno accompagnano gli studenti nella crescita. Sostenere la scuola e investire sull’istruzione significa dare ai giovani le competenze concrete per capire il passato e affrontare con successo le sfide del futuro. I lavori presentati dai nostri ragazzi dimostrano quanto la scuola sappia essere un laboratorio straordinario di idee, di confronto e di crescita civile”.

“La curiosità, la fantasia e l’impegno di questi studenti, supportati dai loro insegnanti, ha dato vita a podcast, e-book e video che restituiscono un’immagine di Cristoforo Colombo nuova, perché interpretata da punti di vista anche molto diversi – dichiara Carlotta Gualco, direttrice di Fondazione Casa America -. Si dimostra, ancora una volta, la straordinaria valenza storica e culturale di Colombo a livello locale, nazionale e internazionale”.

Il concorso è stato realizzato da Fondazione Casa America ETS per il Centro Studi Colombiano, insieme all’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e con la collaborazione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI).

L’iniziativa è stata lanciata nell’autunno 2025 con un evento aperto al pubblico tenutosi nella Sala C. Colombo di Regione Liguria con il patrocinio regionale. Alle scuole partecipanti è stato chiesto di interpretare la figura di Colombo attraverso elaborati multimediali, artistici, letterari o teatrali, prendendo spunto dalle attività di ricerca e divulgazione del Centro Studi Colombiano.

Sono state dieci le scuole coinvolte, per un totale di circa 200 studenti: sette istituti italiani e tre scuole italiane all’estero, a Madrid, La Plata, in Argentina, e New York. Per la Liguria hanno partecipato istituti di Genova, Busalla, Imperia, Savona e Ventimiglia; le altre scuole italiane provenivano da Cagliari e Frattaminore, in provincia di Napoli.

La giuria era presieduta da Pino Boero, dell’Università di Genova, e composta da Rita Bruzzone, assessora ai Servizi educativi del Comune di Genova, Serena Bonito per il MAECI e Camilla Sabattini per Fondazione Carige.

Le scuole saranno premiate nel pomeriggio, nel corso della cerimonia “Genova per Colombo”, organizzata dal Comune di Genova a Palazzo Ducale.