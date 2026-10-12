Scuola, occupato il Gobetti a Genova: inizia la mobilitazione studentesca in vista dello sciopero nazionale

Genova. Questa mattina il collettivo studentesco Gobetti ha occupato la sede di largo Gozzano e bloccato il plesso di via Ronco a Genova, denunciando la precarietà e l’incuria delle strutture scolastiche cittadine.

Contestualmente, il collettivo Klee ha proclamato una giornata di sciopero studentesco, portando anche nel capoluogo ligure l’ondata di proteste che nelle scorse settimane ha visto mobilitazioni analoghe in Francia, Spagna e in diverse città italiane tra cui Roma e Torino.

Al centro della protesta, guidata dagli studenti con il sostegno dell’organizzazione Osa, ci sono rivendicazioni legate alle condizioni degli edifici scolastici e alla gestione dei fondi pubblici. I manifestanti chiedono interventi strutturali urgenti e sollecitano il governo a destinare maggiori risorse alla scuola pubblica anziché al settore della difesa e al riarmo.

Tra i punti critici sollevati dai collettivi figurano inoltre la contrarietà alle recenti misure normative in materia di immigrazione e la denuncia di un clima che considerano repressivo all’interno degli istituti.

La giornata di mobilitazione odierna si inserisce in un calendario di azioni che prevede ulteriori appuntamenti a livello nazionale. Gli studenti hanno infatti annunciato per il 16 ottobre uno sciopero studentesco nazionale, con l’intenzione di estendere il blocco delle attività a tutte le scuole genovesi, e la partecipazione allo sciopero generale del 30 ottobre a fianco delle organizzazioni dei lavoratori.