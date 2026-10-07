La scuola Don Milani festeggia 50 anni dalla fondazione con due giorni di incontri

Genova. La scuola Don Milani di Genova festeggia i suoi 50 anni venerdì 16 ottobre nei locali della scuola e sabato 17 ottobre a Palazzo Ducale, con il convegno Un edificio ben connesso dove tutto si fonde e si ritrova. La Don Milani di Genova e il curricolo che educa.

Due incontri aperti alla comunità e al territorio, che coinvolgeranno esperti, rappresentanti istituzionali e il mondo accademico. I due appuntamenti prevedono una serie di iniziative che hanno lo scopo di riflettere sulle nuove sfide della scuola tra didattica, valutazione, democrazia e sviluppo professionale.

L’obiettivo è riconoscere e trasmettere la storia della Scuola, valorizzare i cinquant’anni di sperimentazione pedagogica e restituire la memoria alle generazioni di docenti, studenti e famiglie che ne sono state e ne sono tuttora protagoniste.

Programma

Il primo appuntamento è per venerdì 16 ottobre 2026, dalle 16 in poi, nei locali della scuola (Corso Carbonara 7g). Interverranno Paolo Cortigiani (già Dirigente della Scuola) con i docenti e le figure che nell’arco di 50 anni hanno contribuito a realizzare una comunità che ha saputo mantenere un forte senso di identità, ha innestato una ricca dialettica tra tradizione e innovazione e costruito un’offerta formativa peculiare, caratterizzata da potenti elementi di continuità, insieme a molteplici esperienze-pilota, che hanno percorso di molto iniziative analoghe a livello di sistema. Alunni, famiglie e docenti di ieri e di oggi sono invitati a condividere esperienze, riflessioni e ricordi. In serata è previsto un momento musicale con l’esibizione di band, musicisti e cantanti che hanno studiato alla “Don Milani”.

Il secondo incontro è sabato 17 ottobre 2026 nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, una giornata di studi e un momento di riflessione collettiva sul senso della scuola e sulle sue attuali sfide. Tra i principali argomenti che verranno discussi:

• scuola, società e democrazia: il ruolo dell’istruzione per la promozione sociale e la formazione di cittadini consapevoli;

• profilo del docente: strategie per la crescita professionale degli insegnanti;

• pratiche di valutazione e tutoraggio: approcci formativi a supporto degli studenti;

• ordinamenti scolastici e progettazione curricolare: apprendimenti inclusivi e di qualità.

La giornata vedrà la partecipazione delle istituzioni locali e nazionali, a partire dai saluti di:

• Rita Bruzzone, assessora ai Servizi Educativi, Diritto all’Istruzione, Formazione, Personale, Pari Opportunità e Politica di Genere (Comune di Genova)

• Anna Maria Zilli, direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (ministero dell’Istruzione e del Merito)

Seguiranno le relazioni di esponenti del panorama accademico, scientifico e culturale italiano:

• Michele Arena, Cooperativa sociale “Macramè”

• Maria Anna Burgnich, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

• Alessandro Clavarino, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

• Cristiano Corsini, Università Roma Tre

• Margherita Di Stasio, INDIRE

• Nicola Ghittoni, Il Post

• Claudio Giunta, Università di Torino

• Elisabetta Nigris, Università di Milano-Bicocca

• Fabio Paglieri, Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione – CNR

• Marco Romito, Università di Milano-Bicocca

• Andrea Traverso, Università di Genova

Arricchirà il confronto l’esperienza diretta dei dirigenti scolastici appartenenti alla Rete WikiSchool:

• Andrea Giacobbe, Scuola sec. I gr. “Don Milani” (IO Convitto Colombo di Genova

• Francesco Spadafora, Scuola Città Pestalozzi (IC Centro Storico Pestalozzi di Firenze)

• Carmela Taibi, IC Nazario Sauro / Rinascita – A. Livi di Milano