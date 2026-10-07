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Istruzione

La scuola Don Milani festeggia 50 anni dalla fondazione con due giorni di incontri

Appuntamento il 16 ottobre nella sede di corso Carbonara, il 17 ottobre nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale

don milani

GenovaLa scuola Don Milani di Genova festeggia i suoi 50 anni venerdì 16 ottobre nei locali della scuola e sabato 17 ottobre a Palazzo Ducale, con il convegno Un edificio ben connesso dove tutto si fonde e si ritrova. La Don Milani di Genova e il curricolo che educa.

Due incontri aperti alla comunità e al territorio, che coinvolgeranno esperti, rappresentanti istituzionali e il mondo accademico. I due appuntamenti prevedono una serie di iniziative che hanno lo scopo di riflettere sulle nuove sfide della scuola tra didattica, valutazione, democrazia e sviluppo professionale.

L’obiettivo è riconoscere e trasmettere la storia della Scuola, valorizzare i cinquant’anni di sperimentazione pedagogica e restituire la memoria alle generazioni di docenti, studenti e famiglie che ne sono state e ne sono tuttora protagoniste.

Programma

Il primo appuntamento è per venerdì 16 ottobre 2026, dalle 16 in poi, nei locali della scuola (Corso Carbonara 7g). Interverranno Paolo Cortigiani (già Dirigente della Scuola) con i docenti e le figure che nell’arco di 50 anni hanno contribuito a realizzare una comunità che ha saputo mantenere un forte senso di identità, ha innestato una ricca dialettica tra tradizione e innovazione e costruito un’offerta formativa peculiare, caratterizzata da potenti elementi di continuità, insieme a molteplici esperienze-pilota, che hanno percorso di molto iniziative analoghe a livello di sistema. Alunni, famiglie e docenti di ieri e di oggi sono invitati a condividere esperienze, riflessioni e ricordi. In serata è previsto un momento musicale con l’esibizione di band, musicisti e cantanti che hanno studiato alla “Don Milani”.

Il secondo incontro è sabato 17 ottobre 2026 nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, una giornata di studi e un momento di riflessione collettiva sul senso della scuola e sulle sue attuali sfide. Tra i principali argomenti che verranno discussi:

• scuola, società e democrazia: il ruolo dell’istruzione per la promozione sociale e la formazione di cittadini consapevoli;
• profilo del docente: strategie per la crescita professionale degli insegnanti;
• pratiche di valutazione e tutoraggio: approcci formativi a supporto degli studenti;
• ordinamenti scolastici e progettazione curricolare: apprendimenti inclusivi e di qualità.

La giornata vedrà la partecipazione delle istituzioni locali e nazionali, a partire dai saluti di:

• Rita Bruzzone, assessora ai Servizi Educativi, Diritto all’Istruzione, Formazione, Personale, Pari Opportunità e Politica di Genere (Comune di Genova)
• Anna Maria Zilli, direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (ministero dell’Istruzione e del Merito)

Seguiranno le relazioni di esponenti del panorama accademico, scientifico e culturale italiano:

• Michele Arena, Cooperativa sociale “Macramè”
• Maria Anna Burgnich, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
• Alessandro Clavarino, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
• Cristiano Corsini, Università Roma Tre
• Margherita Di Stasio, INDIRE
• Nicola Ghittoni, Il Post
• Claudio Giunta, Università di Torino
• Elisabetta Nigris, Università di Milano-Bicocca
• Fabio Paglieri, Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione – CNR
• Marco Romito, Università di Milano-Bicocca
• Andrea Traverso, Università di Genova

Arricchirà il confronto l’esperienza diretta dei dirigenti scolastici appartenenti alla Rete WikiSchool:

• Andrea Giacobbe, Scuola sec. I gr. “Don Milani” (IO Convitto Colombo di Genova
• Francesco Spadafora, Scuola Città Pestalozzi (IC Centro Storico Pestalozzi di Firenze)
• Carmela Taibi, IC Nazario Sauro / Rinascita – A. Livi di Milano

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