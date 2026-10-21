Scontri di piazza, Salis: “No alla violenza, ma i decreti sfamano solo la pancia del Paese”

Genova. “Sanzionare una famiglia che probabilmente vive già in uno stato di forte disagio e ha già dei problemi economici e tematiche di tipo sociale per rispondere alla pancia del Paese è un elemento che aggiunge degrado economico e sociale a situazioni che sono già molto difficili”.

La sindaca Silvia Salis interviene sul tema che tiene banco ormai da giorni, le manifestazioni e devastazioni di piazza e l’approvazione dell’ultimo decreto sicurezza, che prevede tra le altre cose la presunzione di imputabilità per i minori dai 14 anni e l’obbligo da parte delle famiglie di ripagate i danni causati dai figli durante le manifestazioni.

“In linea di massima rispondere con dei decreti a eventi di ordine pubblico può dare un ritorno politico immediato di consenso, ma poi non so quale sia la reale efficacia poi nel tempo”, sottolinea la prima cittadina, definendo quanto accaduto a Milano nei giorni scorsi “fatti gravissimi, che parlano di una violenza che non ha nessun scopo se non quello di distruggere, per cui quello che c’è di più lontano dal poter essere accettato”.

La risposta per Salis non sta però nell’emanazione di un nuovo decreto sicurezza, “decreti che vengono fatti sempre per rispondere a dei fatti di attualità. Trovo che questo sia un modo di procedere che, ripeto, sicuramente sfama la pancia del Paese, ma non so poi che reale impatto abbia sui sistemi che riguardano i minori nel nostro Paese. Faccio un po’ fatica a pensare che sia migliorativo e soprattutto che dia una possibilità di inclusione, di dare un’opportunità a chi ha sbagliato di capire qual è la strada corretta nel rispetto della legge e delle istituzioni della nostra Repubblica”.

Il nuovo decreto sicurezza prevede l’estensione della presunzione di capacità di intendere e di volere, e dunque l’imputabilità, per i minori tra i 14 e i 18 anni.

Prevede anche la prevedibilità d’ufficio anche per lesioni personali lievi o lievissime procurate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza durante l’adempimento delle loro funzioni, e introduce l’introduzione di un’aggravante per danneggiamento commesso da un gruppo organizzato in occasione di manifestazioni e la possibilità di procedere all’arresto facoltativo in flagranza differita per le ipotesi di danneggiamento.