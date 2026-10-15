Spedizione punitiva in centro storico contro i tifosi del Deportivo, denunciati 15 ultrà del Genoa

Genova. Quindici ultrà del Genoa, di età compresa tra 21 e 52 anni, sono stati denunciati dalla polizia per gli episodi di violenza avvenuti nella notte tra il 7 e l’8 agosto nel centro storico di Genova, alla vigilia dell’amichevole tra Genoa e Deportivo La Coruña. Quattro di loro hanno ricevuto un Daspo della durata di un anno, mentre per altri è stato avviato il procedimento per l’aggravamento dei provvedimenti già in vigore.

L’indagine, coordinata dalla Procura e condotta dalla Digos, è partita dall’analisi delle immagini delle telecamere pubbliche e private, che hanno permesso di ricostruire gli spostamenti di un gruppo riconducibile alla tifoseria organizzata rossoblù. I filmati avrebbero documentato l’arrivo di due auto nella zona di via del Molo e il prelievo dai bagagliai di voluminosi involucri contenenti oggetti compatibili con i bastoni successivamente utilizzati dal gruppo.

Gli accertamenti sui veicoli e sulle persone collegate hanno consentito di identificare complessivamente 15 indagati, appartenenti a diversi gruppi della tifoseria genoana. Sette di loro erano già destinatari di Daspo. Le contestazioni riguardano, a vario titolo, violazioni della normativa sul porto di armi od oggetti atti a offendere e sul travisamento.

La spedizione punitiva era stata organizzata, secondo quanto emerso dalle indagine, come risposta alla violazione da parte dei tifosi del Deportivo del codice degli ultras rispetto ai comportamenti da tenere nella città che li ospita.