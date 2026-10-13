Scolmatore, partono i lavori in corso Italia: carreggiata lato mare chiusa per una settimana a San Giuliano

Genova. Entrano nel vivo le lavorazioni in Corso Italia necessarie per scavare e predisporre la parte finale della galleria della scolmatore del Bisagno, che raccoglie le acque del torrente a San Gottardo, per portare direttamente al mare in zona San Giuliano.

La comunicazione arriva dalla polizia locale: “Dalle ore 9.30 del 12 Ottobre alle ore 24.00 del 19 Ottobre 2026 per lavori propedeutici alla realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno, saranno in vigore le seguenti modifiche alla circolazione: Chiusura al traffico veicolare e pedonale della carreggiata lato mare di Corso Italia nel tratto tra via Piave e viale Nazario Sauro (esclusi mezzi di cantiere e raccolta rifiuti AMIU)”.

Sospesa la pista ciclabile nel tratto interessato mentre per i pedoni son stati indicati percorsi alternativi e protetti garantiti lungo i marciapiedi e all’interno delle aree predisposte. Attivazione di una fermata provvisoria in via Piave (altezza civico 3) e divieti di fermata dedicati per agevolare il trasporto pubblico.