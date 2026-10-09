Scolmatore del Bisagno, dal 12 ottobre un tratto di corso Italia chiuso per una settimana

Genova. Proseguono da cronoprogramma le attività nell’ambito del cantiere dello scolmatore del torrente Bisagno, con una nuova fase di lavorazioni che interesserà la struttura storica ad arcate di corso Italia e renderà necessaria l’interdizione al traffico veicolare della strada da lunedì 12 a lunedì 19 ottobre.

“L’intervento rappresenta un passaggio importante e estremamente delicato nell’avanzamento delle opere dello scolmatore del Bisagno – dichiara l’assessore alla Difesa del Suolo Giacomo Raul Giampedrone -. Quella del taglio dei pilastri è un’operazione infrastrutturale fondamentale per il cantiere alla foce, necessaria per la realizzazione della galleria scolmatrice. Ringraziamo il Comune di Genova per l’ordinanza e i Municipi per la collaborazione. Gestiremo al meglio quelli che saranno gli inevitabili disagi per la cittadinanza, impegnandoci a terminare i lavori il prima possibile ma, allo stesso tempo, sempre con la certezza di aver concluso tutte le lavorazioni nella massima sicurezza. Stiamo parlando di un cantiere che è uno dei più importanti a livello di sicurezza idraulica sia nella nostra regione che in generale per il nostro paese e serve, quindi, la massima attenzione”.

I provvedimenti per la viabilità

In base all’ordinanza del Comune di Genova, la chiusura sarà precisamente in vigore dalle ore 9.30 di lunedì 12 ottobre fino alle ore 24.00 di lunedì 19 ottobre e interesserà la carreggiata mare di corso Italia, nel tratto compreso tra via Piave e viale Nazario Sauro. Saranno esclusi dal divieto i veicoli diretti al cantiere e i mezzi adibiti ai servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti di Amiu.

Il provvedimento prevede inoltre il divieto di transito pedonale in corrispondenza delle aree di cantiere, con deviazione dei flussi su percorsi alternativi idonei, e la temporanea soppressione della pista ciclabile nei tratti interessati dai lavori. È inoltre istituito il divieto di fermata veicolare in corso Italia e, in via Piave, sul lato levante, nel tratto compreso tra corso Italia e il civico 3, con esclusione dei mezzi del trasporto pubblico locale (Amt), nonché nel tratto compreso tra il civico 26 e via Carlo e Nello Rosselli.

Il taglio dei pilastri in corso Italia

Gli interventi sono finalizzati a consentire le operazioni di taglio dei pilastri in condizioni di sicurezza, grazie alla presenza dell’intelaiatura metallica di supporto già installata dall’impresa esecutrice, e a verificarne il comportamento strutturale durante le diverse fasi di lavorazione.

Le attività prenderanno il via lunedì 12 ottobre con l’installazione delle attrezzature per il taglio a filo diamantato, necessarie per eseguire le lavorazioni sui pilastri. Questo primo step sarà completato tra lunedì 12 e mercoledì 14 ottobre, secondo una sequenza definita sulla base delle caratteristiche strutturali dell’opera e dei carichi agenti sui singoli elementi, così da favorire il trasferimento graduale delle sollecitazioni alla struttura metallica di supporto. Al termine di ciascun taglio saranno effettuate specifiche verifiche topografiche e strumentali, con l’obiettivo di accertare la rispondenza del comportamento dell’intelaiatura metallica alle previsioni progettuali e garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio della struttura storica durante le lavorazioni.

Giovedì 15 e venerdì 16 ottobre sarà, invece, eseguito il collaudo statico della struttura metallica di supporto. Le prove prevedono l’impiego di due autocarri a quattro assi, ciascuno del peso a pieno carico di 40 tonnellate, e di blocchi di calcestruzzo del peso medio di 2,35 tonnellate, disposti lungo la passeggiata e la pista ciclabile su appositi supporti di legname a protezione delle superfici. Nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 ottobre si procederà alla rimozione dei blocchi di calcestruzzo utilizzati per le prove e alle operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza, in vista della riapertura al traffico veicolare.

L’intero programma è stato pianificato per ridurre al minimo i tempi di interdizione della strada. Qualora le condizioni operative e l’esito delle verifiche tecniche lo consentano, le attività potranno concludersi in anticipo rispetto al cronoprogramma. In tal caso, la riapertura potrà avvenire prima della scadenza prevista, ma soltanto dopo il completamento delle lavorazioni e il ripristino delle condizioni di transitabilità e della segnaletica stradale.