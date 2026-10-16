Scuola, oggi lo sciopero nazionale: manifestazioni e presidi in piazza a Genova

Genova. Quella di oggi sarà una nuova giornata complessa per il settore scolastico e per la viabilità del centro cittadino a Genova, a causa dello sciopero nazionale del personale docente e ATA che ha innescato diverse mobilitazioni di studenti e attivisti.

A livello nazionale, l’astensione dal lavoro per l’intera giornata è stata proclamata dal SISA, Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente, per tutto il comparto Istruzione e Ricerca. Le richieste sono quelle di accedere a misure di contrasto all’inflazione come ad esempio un aumento salariale netto pari ad almeno il 20% netto, l’assunzione ope legis su tutti i posti vacanti e la creazione di un ruolo unico per i docenti con parità di orario e retribuzione tra i vari ordini di scuola. Il sindacato chiede anche l’abolizione del concorso per dirigenti scolastici, da sostituire con una figura elettiva scelta dal collegio dei docenti, la riduzione dei costi dei tfa universitari, la riforma dei pensionamenti per il personale invalido e l’introduzione dello studio di arabo, russo e cinese negli istituti superiori.

Nel capoluogo ligure, oltre all’astensione dal lavoro del personale scolastico che varia da scuola a scuola, sono previsti due momenti diversi di mobilitazione: alle 9.30 in piazza De Ferrari, infatti, è prevista la manifestazione studentesca promossa dal movimento Osa (Opposizione Studentesca d’Alternativa). In particolare a Genova, dopo le occupazioni di questi giorni (tra cui Gobetto, Calcino e Lanfranconi), gli studenti contestano le condizioni edilizie degli istituti, i costi del materiale didattico e del trasporto pubblico, unitamente alle politiche governative in materia di spese militari, in vista dello sciopero generale fissato per il prossimo 30 ottobre.

Nel tardo pomeriggio, alle 17.30, è infine previsto un presidio statico organizzato da Fridays for Future in largo Eros Lanfranco, di fronte alla Prefettura, per sollecitare interventi istituzionali di contrasto al cambiamento climatico.