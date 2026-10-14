Sciopero per il Clima il 16 ottobre: “In piazza contro emergenza e speculazione”. Presidio anche a Genova

Genova. Il movimento per il clima torna a mobilitarsi in tutta Italia. Il prossimo 16 ottobre le piazze di numerose città italiane ospiteranno cortei, presidi e azioni organizzate e coordinate da Fridays for Future, per denunciare “l’inazione politica di fronte al collasso climatico e sociale in atto”. Previsto anche un presidio a Genova, in Largo Eros Lanfranco a partire dalle 17.30.

Dopo un’estate segnata da temperature estreme e devastanti eventi atmosferici, il movimento sottolinea l’urgenza di intervenire subito: “Quest’estate in Europa abbiamo visto 35.000 morti in eccesso per le ondate di calore e solo nei prossimi mesi si stimano circa 450 mila morti per il Super El Niño: siamo in emergenza climatica. I governi in tutto il mondo, dopo anni di campagne contro attivisti e a favore di chi causa la crisi climatica, ora non hanno parole per giustificarsi di fronte agli eventi meteorologici estremi che devastano i nostri territori. Prima non c’è acqua e si muore di caldo, poi ce n’è troppa e si muore travolti dalle alluvioni.”

Al centro della protesta c’è una netta critica al modello economico, alla speculazione edilizia e alle politiche energetiche nazionali. “Vogliamo città che tornino ad essere spazio pubblico, non di speculazione, e luoghi di giustizia sociale e climatica, pianificate con e per chi le abita – si legge nel comunicato – La presenza capillare di spazi verdi e spazi naturali urbani è probabilmente una delle differenze più rilevanti fra la città presente e la città futura. Eppure il governo ha affossato il Piano di Ripristino della Natura. Oggi, mentre l’Europa brucia e i paesi del Sud Globale vengono sommersi, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato un decreto per velocizzare l’estrazione di nuovo gas e petrolio sul territorio italiano, mentre frena lo sviluppo delle alternative democratiche come le CERS.. Ci sono delle gravissime responsabilità, chi sta distruggendo il nostro pianeta deve pagare.”

I manifestanti, inoltre rifiutano “la rassegnazione e l’ecoansia”, rilanciando l’azione collettiva: “Siamo stati lasciati ad affrontare questa emergenza da soli. Manifestiamo perché non siamo soli. Saremo massa, saremo rumore, per far arrivare le nostre voci a chi è nei palazzi del potere“.