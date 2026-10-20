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L'appello

Armi, guerra e carovita: dai portuali di Genova un nuovo appello per la mobilitazione generale del 30 ottobre

"A Genova la giornata del 30 che non sarà come le altre giornate dove faremo delle passeggiate, ma cercheremo di nuovo di bloccare tutto"

Foto d'archivio

Genova. Dopo l’assemblea svolta a inizio ottobre per lanciare lo sciopero internazionale dei porti contro il traffico di armi, il Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali (Calp) e il sindacato Usb Mare e Porti rilanciano la mobilitazione del 30 ottobre, giornata in cui è stato proclamato lo sciopero generale in tutto il paese.  Attraverso un nuovo appello, i rappresentanti dei lavoratori dello scalo genovese confermano la linea di protesta e invitano la città ad aderire alla giornata di protesta.

Al centro delle rivendicazioni non c’è solo l’opposizione al passaggio di navi carico di armamenti, ma anche il tema del carovita e dell’aumento dell’inflazione che colpisce diverse categorie di lavoratori, a fronte di investimenti miliardari che i governi stanno portando avanti tra riarmo e cosa agli armamenti.

Nel messaggio diffuso oggi, Calp e Usb ribadiscono la dimensione internazionale della protesta e le motivazioni della convocazione:”Da Genova parte un’appella a tutta Italia. Lo abbiamo lanciato come portuali del Calp di Genova, come USB Mare e Porti, lo sciopero internazionale dove parteciperanno più di 100 porti in tutto il mondo. Questo perché i lavoratori portuali non vogliono lavorare per la guerra”.

Per la data del 30 viene preannunciata un’azione coordinata per fermare le attività, con un richiamo aperto al sostegno cittadino e alle realtà sociali del territorio: “A Genova la giornata del 30 che non sarà come le altre giornate dove faremo delle passeggiate, ma cercheremo di nuovo di bloccare tutto. Quindi invitiamo tutti i ribelli, tutti i gruppi organizzati dello stadio a partecipare a quella che sarà la nostra chiamata, perché dobbiamo di nuovo bloccare tutto contro quella che è l’inflazione, a sostegno del popolo che sta bloccando in giro per l’Italia, a partire dai pugliesi che non riescono più a pagarsi la benzina per lavorare nelle proprie terre, quella che è l’inflazione che stiamo vivendo. E quindi dobbiamo bloccare veramente di nuovo tutto.”

Infine, le sigle indicano la volontà di coinvolgere i quartieri in vista delle decisioni che verranno prese nei prossimi giorni sulle modalità operative dei blocchi: “Una cosa è sicura al 100%, quando si muovono i lavoratori di Genova, quando si muovono i portuali di Genova, i quartieri popolari, i giovani dei quartieri popolari risponderanno e risponderanno come decideranno i portuali. Staremo a vedere, le informazioni arriveranno quando dovranno arrivare, e noi siamo pronti a bloccare tutto, costi quello che costi”.

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