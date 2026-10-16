Sciopero degli studenti, la destra attacca dopo le uova sulla foto di Meloni: “Oltraggio alle istituzioni”

Genova. Non si sono fatte attendere le reazioni del mondo politico del centrodestra che alla luce della manifestazione di questa mattina a Genova, dopo i cartonati della premier Giorgia Meloni e del ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara sono stati oggetto di un lancio simbolico di uova e frutta marcia.

“La libertà di manifestare e di esprimere il proprio dissenso è un principio fondamentale della nostra democrazia, che deve sempre esercitarsi nel rispetto delle persone e delle istituzioni. Quanto accaduto oggi a Genova richiama episodi già verificatisi in passato, dall’occupazione del Rettorato dell’Università ai fatti del 4 aprile 2025 in piazza Corvetto, quando le immagini di rappresentanti del Governo furono utilizzate come bersagli. Gli organizzatori delle manifestazioni, a partire dai collettivi studenteschi coinvolti, hanno una precisa responsabilità nel promuovere un confronto civile e nel prendere le distanze da comportamenti intimidatori. Non basta rivendicare il diritto di manifestare: occorre esercitarlo nel rispetto delle regole democratiche. La condanna di ogni forma di violenza deve essere unanime, indipendentemente dalle appartenenze politiche”, lo dichiara il presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari.

“Le sagome di Giorgia Meloni e Giuseppe Valditara a testa in giù, bersagliate con uova mentre si inneggia a Tito e si grida ‘uccidere il fascista non è reato’, sono una vergogna. Una rappresentazione di odio che rivela una profonda ignoranza della storia”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, commentando l’episodio avvenuto durante la manifestazione studentesca a Genova.

“Questi ragazzi scelgono come riferimento Tito, un dittatore comunista il cui regime porta la responsabilità delle persecuzioni, delle foibe e delle sofferenze inflitte agli italiani del confine orientale. Prima di scandire certi slogan dovrebbero studiare la storia e conoscere le tragedie che evocano con tanta leggerezza. Si attribuisce l’etichetta di fascista a chiunque non la pensi come loro, pretendendo così di legittimare l’intimidazione dell’avversario. Scimmiottano le forme più cupe della lotta politica degli anni Settanta, senza conoscere né comprendere i danni che quella stagione ha procurato: ragazzi assassinati, famiglie distrutte, un Paese attraversato dall’odio e dalla paura. La tragedia di Sergio Ramelli dovrebbe insegnare quanto possano essere devastanti la demonizzazione politica e la violenza. Esprimo piena solidarietà a Giorgia Meloni e Giuseppe Valditara. Da tutte le forze politiche, a partire dalla sinistra, mi aspetto una condanna netta, senza alibi e senza minimizzazioni. Chi manifesta per la scuola dovrebbe rivendicare anzitutto conoscenza, rispetto e capacità di confronto. Evocare l’uccisione di chi ha idee diverse significa calpestare quei valori democratici che si pretende di difendere”, conclude Berrino. “A questi ragazzi dico una cosa semplice: tornate tra i banchi di scuola e studiate la storia! Perché inneggiare alla morte di chi la pensa diversamente non è antifascismo, è odio e ignoranza. La storia non si usa a convenienza e la violenza non diventa accettabile soltanto perché colpisce l’avversario politico”.

“La manifestazione studentesca di oggi contro Governo, Presidente del Consiglio e Ministro dell’Istruzione ha mostrato una radicalizzazione che supera il normale dissenso. A Genova si è visto un corteo senza la bandiera italiana, mentre comparivano bandiere palestinesi e simboli di schieramento politico: un segnale di contrapposizione identitaria. Ancora più grave è l’esposizione di sagome del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’Istruzione a testa in giù, accompagnate da slogan violenti e richiami espliciti a episodi drammatici della storia italiana. Gesti del genere non appartengono alla dialettica democratica: sono intimidazioni politiche che non possono essere normalizzate. Preoccupa inoltre che slogan riconducibili a un estremismo di sinistra trovino spazio tra gli studenti, trasformando luoghi di formazione in ambienti di pressione ideologica. È legittimo interrogarsi su come certe dinamiche riescano a radicarsi, anche alla luce delle notizie circolate in passato su forme di incentivazione economica legate ad alcune mobilitazioni. La scuola deve restare un presidio di crescita, non un terreno di condizionamento. Fratelli d’Italia difenderà sempre i valori della nostra comunità, della democrazia e delle istituzioni repubblicane senza arretrare di un passo” così Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale unitamente ai consiglieri Nicholas Gandolfo e Valeriano Vacalebre.

“Manifestare è un diritto, ma quanto visto oggi a Genova, con il lancio di uova contro le immagini di Giorgia Meloni e del ministro Valditara, dimostra come una protesta studentesca possa trasformarsi nell’ennesima occasione di propaganda contro il Governo. Ci chiediamo quanti ragazzi conoscano davvero i contenuti del decreto Scuola che contestano, comprese le risorse stanziate per il personale, le famiglie e il contrasto alla dispersione scolastica. La piazza è un luogo di democrazia, non un terreno sul quale alimentare tensioni. Ci auguriamo che nessuno stia soffiando sul fuoco per trasformare il dissenso in conflitto, riportando il Paese a un clima che ricorda gli anni più bui della nostra storia. La scuola deve insegnare a pensare, non a ripetere slogan. Servono responsabilità, lucidità e rispetto delle istituzioni, non nuove contrapposizioni ideologiche”, dichiarano i consiglieri comunali della Lega Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua.

Bucci: “Diritti di manifestare ma la protesta di oggi ha travalicato i limiti”

“Il diritto a manifestare deve sempre essere garantito a chiunque, così come il diritto e il dovere dei ragazzi a impegnarsi per costruire una società migliore. Detto questo, la protesta degli studenti oggi a Genova ha trasceso quel limite. Ho provato profonda amarezza ad apprendere che sono stati portati in piazza manichini e immagini di figure istituzionali come il premier Giorgia Meloni e il ministro Giuseppe Valditara, usati come bersaglio e mostrati a testa in giù. Anche i cori inneggianti al maresciallo Tito non rendono merito principalmente a un’istituzione come la scuola che ha tra i compiti prioritari quello di insegnare la storia e le tragedie che hanno coinvolto il popolo italiano. Il rispetto per le istituzioni e per momenti drammatici del passato del nostro Paese deve essere un valore non negoziabile”. Lo dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci .

I consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Sandro Garibaldi e Armando Biasi aggiungono: “La premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a testa in giù. Ma anche slogan inneggianti al ‘macellaio’ Tito, responsabile con i suoi partigiani comunisti del genocidio degli italiani in Istria, Venezia Giulia e Dalmazia, sventolando però le bandiere Pro-Pal per ricordare il sedicente ‘genocidio’ dei palestinesi. Una mattinata di odio e violenza in piazza, quella registrata stamane a Genova, che non è stata soltanto un attacco alla democrazia. E’ l’odio che spesso viene fomentato da chi non condanna questo tipo di atti inaccettabili e pericolosi. Perché manifestare è un diritto sacrosanto, ma travalicare i limiti e usare la violenza, in gesti e parole, non è mai un diritto. Stigmatizziamo atti e comportamenti di taluni studenti genovesi in piazza perché sono pericolosi e diseducativi. Esprimiamo massima solidarietà e sostegno alla premier Meloni e al ministro Valditara. Ma ci chiediamo, inoltre, perché il Pd e il sindaco di Genova Silvia Salis non condannano mai odio e violenze e usano sempre due pesi e due misure?”.