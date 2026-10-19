Autisti Amt aggrediti, l’Ugl dichiara quattro ore di sciopero per mercoledì 21 ottobre

Genova. La sigla sindacale Ugl ha proclamato quattro ore di sciopero del personale di Amt Genova per la giornata di mercoledì 21 ottobre. Lo sciopero, indetto per protestare contro il fenomeno delle aggressioni a bordo degli autobus, ha diverse modalità: dalle 11.30 alle 15.30 per il servizio urbano e per quello sostitutivo della ferrovia Genova Casella e dalle 10.30 alle 14.30 per il servizio provinciale.

“Non è ammissibile lavorare in queste condizioni – dice Roberto Piccardo, segretario Ugl Genova – il personale ha paura a svolgere la mansione, le istituzioni devono intervenire, Amt non ha compito di pubblica sicurezza, invece chi ha questa responsabilità deve intervenire, visto il punto dove siamo arrivati che militarizzino la città, bisogna mettere in campo tutto il necessario per far terminare questa escalation di violenza. Serve un intervento urgente da parte del governo.”

La scia di violenza non si arresta: l’ennesimo episodio ieri si è consumato a bordo di un autobus della linea 704 di Amt proveniente da Riva Trigoso e diretto a Chiavari. Mentre il mezzo era fermo all’altezza di Cavi Borgo per consentire la salita e la discesa dei passeggeri, l’autista è stato colto di sorpresa da un ciclista. Sfruttando il finestrino del conducente aperto, l’uomo ha prima iniziato a inveire contro il lavoratore per poi passare rapidamente alle vie di fatto, cercando di colpirlo con diversi pugni al volto.

Il giorno prima una controllora era stata aggredita invece su un mezzo della linea urbana Amt 49 all’altezza di via Montaldo. Due ragazzi gli autori del gesto.