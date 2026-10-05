Sara Marzolino travolta e uccisa in via Buozzi, la guardia giurata che guidava a 90 km/h patteggia meno di due anni

Genova. Ha patteggiato un anno e dieci mesi, con la sospensione condizionale della pena, la guardia giurata di 52 anni che, nella notte tra il 10 e l’11 maggio 2025 ha travolto e ucciso la 22enne di Reggio Emilia Sara Marzolino che stava attraversando via Bruno Buozzi.

Il 52enne, difeso dall’avvocato Fabio La Mattina, era accusato di omicidio stradale aggravato dalla velocità. Andava a 91 km all’ora – ha stabilito la perizia – e la ragazza, che stava attraversando in un punto privo di strisce pedonali, era stata sbalzata su un semaforo a 26 metri di distanza. Un impatto violentissimo e nessuna possibilità di scampo per Sara, che era morta sul colpo sotto gli occhi dell’amica che si trovava pochi metri dietro di lei.

L’investitore non era ubriaco e non stava guardando il telefono hanno appurato le indagini condotte dalla polizia locale e coordinate dalla pm Daniela Pischetola. E non è scappato. Si è invece fermato subito dopo l’impatto. Stava tornando a casa dal lavoro e aveva dichiarato di non aver visto la ragazza pur essendo avvenuto l’investimento in un rettilineo senza veicoli o altro che potessero ostruire la vista.

Per questo essendo incensurato ed avendo risarcito il danno tramite l’assicurazione ha potuto ottenere la sospensione della pena e la restituzione della patente di guida.

Restano, di quell’incidente, le immagini agghiaccianti registrate dalla telecamera della strada che mostrano l’impatto che ha spezzato la vita di una ragazza di 22 anni, a causa dell’elevatissima velocità in un centro urbano.

Tema – quello degli omicidi stradali – che Alessandro Marzolino, padre di Sara, in una lunga lettera inviata a Genova24 ,chiede che venga affrontato con più cura e attenzione a partire dalle aule dei tribunali, per costruire una nuova con una nuova e diversa consapevolezza collettiva e aiuti a ridurre un fenomeno che costa la vita a quasi tremila persone all’anno nel nostro Paese.