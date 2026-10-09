Sant’Eusebio in Festa: pranzo condiviso, giochi in piazza e la festa delle contrade

Genova. Domenica 11 ottobre 2026 il quartiere di Sant’Eusebio si prepara a vivere una giornata speciale all’insegna della convivialità, delle tradizioni e del senso di appartenenza locale. L’appuntamento, intitolato “Sant’Eusebio in Festa 2026”, si terrà in Piazza di Sant’Eusebio a partire dalle ore 12.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Il Leccio odv insieme al gruppo dei “Genitori Intraprendenti” e alle diverse realtà associative del territorio, con il patrocinio del Comune di Genova – Municipio IV Media Val Bisagno.

La giornata si aprirà a mezzogiorno con una grande tavolata collettiva nel cuore del quartiere. La formula scelta dagli organizzatori invita tutti i partecipanti a portare da casa l’occorrente per il proprio pranzo, compresi cibo, bevande, tovaglie, piatti, bicchieri e posate, per condividere un momento informale di chiacchiere e festa insieme ai propri vicini, con l’unica accortezza di lasciare poi lo spazio pulito e in ordine al termine dell’evento.

Nel pomeriggio la piazza continuerà ad animarsi con “I zêughi de na vòtta”, una serie di sfide e giochi di una volta pensati per coinvolgere adulti e bambini in un clima di allegria e sano divertimento, sia a squadre sia individualmente, in attesa dei prossimi appuntamenti con il tradizionale Palio.

Un ruolo centrale nella festa sarà affidato alla storia e all’identità delle contrade di Sant’Eusebio. Per mostrare con orgoglio l’appartenenza ai propri colori, gli abitanti sono invitati ad addobbare balconi, finestre e case con le insegne del proprio rione — Grillo, Poiana, Lumaca, Tasso, Riccio, Cinghiale o Volpe — e a portarne le tonalità direttamente in piazza. L’evento vede la collaborazione attiva di numerose realtà locali, tra cui Iron Worker, Casa di Fraternità, Arci Sant’Eusebio, la Parrocchia di Sant’Eusebio, FIDAS Genova e ANGSA, unite per regalare al quartiere una domenica indimenticabile.