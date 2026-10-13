Santa Margherita, al via l’efficientamento energetico del palazzo comunale

Santa Margherita Ligure. Con l’approvazione del progetto esecutivo di efficientamento energetico del Palazzo Comunale da parte della Giunta, Santa Margherita Ligure compie un passo concreto verso la transizione ecologica e la valorizzazione del patrimonio pubblico, obiettivi strategici non solo per la nostra città o la nostra Regione, ma per il Paese nel suo insieme.

L’intervento trasformerà il Municipio in un esempio di innovazione energetica grazie all’impiego di pompe di calore geotermiche (in grado di sfruttare l’energia termica naturalmente presente nel sottosuolo per il riscaldamento e il raffrescamento dell’edificio), al potenziamento dell’impianto fotovoltaico e all’introduzione di sistemi intelligenti per una gestione più efficiente dei consumi.

Il progetto coniuga tutela dell’ambiente, innovazione tecnologica e salvaguardia del patrimonio architettonico, dimostrando come anche un edificio storico possa affrontare la sfida della sostenibilità.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 2.431.900,00 euro: di questi, 1.000.000 derivano da contributi regionali a fondo perduto; la quota rimanente sarà finanziata tramite l’accensione di un mutuo.

L’investimento produrrà benefici significativi e quantificabili, destinati a migliorare le prestazioni dell’edificio e a ridurne l’impatto sull’ambiente.

Secondo le valutazioni energetiche di progetto, gli interventi consentiranno una riduzione del 32,5% del fabbisogno annuo di energia primaria complessiva e una diminuzione di oltre il 70% del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile. Particolarmente significativo sarà anche il beneficio ambientale, con una riduzione stimata di circa il 66% delle emissioni di CO₂.

Il miglioramento delle prestazioni sarà confermato anche dal passaggio dell’edificio dall’attuale classe energetica D alla classe A3.

Dichiara la vicesindaco con delega ai lavori pubblici e all’ambiente, Fabiola Brunetti: “Consumare meno energia primaria con riduzione e riconversione virtuosa della spesa corrente, proteggere il bilancio dalla volatilità dei prezzi dell’energia non rinnovabile, ridurre le emissioni di CO2 e garantire un comfort migliore a dipendenti e cittadini: sono questi i risultati attesi da un intervento che dimostra come innovazione tecnologica e tutela del patrimonio storico possano convivere, rendendo il Palazzo Comunale di Santa Margherita un esempio virtuoso di efficienza energetica e responsabilità ambientale. Un ringraziamento particolare va al geometra Marco Rabaioli del settore territorio e ambiente per l’impegno e la determinazione messi al servizio del progetto.” I lavori inizieranno entro il 4 gennaio.