Sanna (Pd): “Bene il parere positivo sull’assistenza a domicilio per i pazienti con Sla. Ora si rispettino gli impegni”

Liguria. “Accogliamo con soddisfazione il parere positivo della giunta sul nostro ordine del giorno. È un primo passo per garantire un’assistenza più vicina alle persone affette da Sla e da altre gravi patologie e per superare le differenze legate all’ospedale in cui è stato effettuato l’intervento”.

Lo dichiara Armando Sanna, commentando la risposta dell’assessore Nicolò. Nella nota letta in aula, Ats Liguria riferisce che è stato avviato un confronto tra Regione, aziende sanitarie e strutture interessate. L’obiettivo è rendere possibile a domicilio la sostituzione dei dispositivi per i pazienti che ne hanno bisogno.

“Per farlo – prosegue Sanna – è prevista una formazione specifica per gli infermieri del territorio, a partire dal 2027. Il percorso dovrebbe essere inserito nell’aggiornamento delle indicazioni regionali per la cura della Sla, atteso entro la fine dell’anno. È un impegno importante, che ora deve tradursi in un servizio concreto, con tempi chiari e informazioni accessibili ai pazienti e alle loro famiglie. Continueremo a seguirne l’attuazione. Quando un intervento può essere svolto in sicurezza a casa, evitare un trasferimento in ospedale significa migliorare l’assistenza e ridurre gli accessi non necessari ai pronto soccorso”.