Sanità ligure in crisi, Fp Cgil e Uil Fp proclamano lo stato di agitazione e minacciano lo sciopero generale

Genova. Fp Cgil e Uil Fp Genova e Liguria hanno proclamato lo stato di agitazione di tutto il comparto della sanità pubblica ligure per denunciare le criticità e il rischio di collasso strutturale del sistema sanitario regionale. La protesta riguarda il personale di Ats Liguria, Irccs Aom Liguria, Ente Ospedaliero Galliera, Istituto Giannina Gaslini, Ospedale Evangelico Internazionale e Devoto Marini, di fronte a quello che i sindacati definiscono un immobilismo insostenibile da parte delle istituzioni regionali e dei vertici aziendali.

A dieci mesi dall’approvazione della legge di riforma sanitaria, le organizzazioni sindacali evidenziano che l’efficientamento promesso non si è realizzato. Tra i problemi segnalati figurano la carenza di personale, i carichi di lavoro elevati che espongono gli operatori al rischio di burn-out, le aggressioni quotidiane e un incremento delle dimissioni volontarie che mette a rischio i servizi essenziali e la sicurezza dell’utenza. Per contrastare questo declino, i sindacati chiedono l’avvio immediato delle procedure concorsuali da parte di aziende e Regione.

Il comunicato mette in luce anche le criticità legate all’accorpamento delle aziende sanitarie, svolto in assenza di un piano organizzativo e di protocolli uniformi, con l’unificazione dei fondi contrattuali che comporta riduzioni salariali per i lavoratori. Viene inoltre segnalato il ridimensionamento del plesso di Villa Scassi all’interno di Irccs Aom, la carenza di organico al Galliera con chiusura di reparti e incertezze per i dipendenti, le trattative interrotte per il passaggio dell’Ospedale Evangelico Internazionale in Aom, l’assenza di politiche assunzionali per gli operatori socio-sanitari al Gaslini, la mancata applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la ricerca sanitaria e la riduzione di posti letto e personale infermieristico nei poli del Gaslini Diffuso ad Imperia, Sanremo, Savona, Lavagna e La Spezia.

Ulteriori elementi di preoccupazione riguardano il ridimensionamento dei servizi sanitari nelle aree periferiche e nell’entroterra genovese, l’impiego diffuso di personale gettonista e a partita Iva, considerato causa di ridotte tutele contrattuali e di spreco di risorse pubbliche, e il ridimensionamento del ruolo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nei luoghi di lavoro. Fp Cgil e Uil Fpl concludono annunciando una mobilitazione permanente e non escludendo il ricorso allo sciopero generale regionale in assenza di risposte e interventi da parte della Regione Liguria e delle aziende interessate.

Giordano (M5s): “Solidarietà, situazione ormai insostenibile”

“Esprimiamo piena solidarietà e sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori della sanità pubblica ligure e alle organizzazioni sindacali FP CGIL e UIL FP, che hanno proclamato lo stato di agitazione di fronte a una situazione ormai insostenibile. Una situazione fatta di carenza cronica di personale, carichi di lavoro eccessivi, aggressioni, ricorso sistematico ai gettonisti e progressivo peggioramento delle condizioni organizzative. Tutte criticità che, come M5S Liguria, denunciamo da tempo. Sarebbe bastato ascoltare, fin dalla prima ora, le testimonianze e gli allarmi lanciati dai professionisti sanitari e dalle rappresentanze sindacali auditi nelle numerose commissioni consiliari per comprendere la gravità della situazione e intervenire con tempestività, scongiurando una mobilitazione oggi sacrosanta e pienamente legittima”.

Così, il capogruppo regionale del M5S Liguria Stefano Giordano, che poi ricorda di aver più volte espresso le critiche segnalate dai sindacati: “le promesse di efficientamento? Sono carta straccia. La realtà è un’altra: accorpamenti, inadeguata programmazione del personale e progressivo ridimensionamento di alcuni presidi ospedalieri, stanno mettendo la sanità ligure in ginocchio, dimostrando quanto questa riorganizzazione sia distante dalle reali necessità del sistema sanitario ligure”.

“Le scelte scellerate della Giunta Bucci stanno aggravando le condizioni di chi ogni giorno garantisce, con professionalità e sacrificio, il funzionamento della sanità pubblica. E a pagarne le conseguenze, come sempre, saranno anche i cittadini, costretti a confrontarsi con servizi sempre più in difficoltà, tempi di attesa crescenti e una progressiva riduzione dell’assistenza, soprattutto nei territori periferici e nell’entroterra. Come M5S Liguria siamo e resteremo al fianco degli operatori sanitari e delle organizzazioni sindacali, sostenendo le loro rivendicazioni”, conclude.

Ioculano e Piccardo (Pd): “Rivendicazioni ineccepibili, da tempo denunciamo le stesse criticità”



“Le ragioni che hanno portato Fp Cgil e Uil Fp a proclamare lo stato di agitazione del personale della sanità pubblica ligure sono ineccepibili, e non da oggi le abbiamo poste all’attenzione dell’aula e della Commissione Sanità”, dichiarano Enrico Ioculano, vicepresidente della commissione Sanità e consigliere regionale del Partito Democratico e la vice capogruppo Pd Katia Piccardo.

“La carenza cronica di personale, i carichi di lavoro che espongono a un rischio concreto di burn-out, le aggressioni quotidiane e l’ondata di dimissioni volontarie sono il segno di un sistema che sta perdendo i propri professionisti. A dieci mesi dall’approvazione della legge di riforma, l’efficientamento promesso non si vede. Gli accorpamenti delle aziende procedono senza un piano organizzativo e senza protocolli uniformi, l’unificazione dei fondi contrattuali rischia di tradursi in un arretramento salariale per lavoratrici e lavoratori, e nelle aree periferiche e nell’entroterra i servizi ospedalieri vengono ridotti, accorpati e svuotati. Sono le stesse criticità che abbiamo sollevato con interrogazioni e interventi, e che già pochi giorni fa avevamo ribadito in occasione dello stato di agitazione proclamato dall’Intersindacale della Dirigenza Medica e Sanitaria. Oggi a scendere in campo è anche il comparto: significa che il malessere attraversa tutte le professioni della sanità pubblica e che la misura è colma. Alla Giunta e ai vertici aziendali chiediamo di smettere di ignorare l’allarme e di aprire subito un confronto vero con le organizzazioni sindacali. Servono concorsi in tempi brevissimi, un piano organizzativo chiaro per le nuove aziende, lo stop al ricorso smodato a gettonisti e partite Iva, il rispetto del ruolo delle RSU e risposte concrete sulle vertenze aperte, da Villa Scassi al Galliera, dall’Evangelico al Gaslini. Siamo al fianco di chi tiene in piedi ogni giorno la sanità pubblica ligure e continueremo a portare le loro ragioni in Consiglio regionale”, concludono Ioculano e Piccardo.