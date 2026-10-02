Sanità, le opposizioni in Consiglio Regionale: “Diramati gli atti aziendali di Aom e Ats senza confronto e prima del Piano sociosanitario”

Liguria. “La diffusione degli atti aziendali di AOM e ATS, i Piani di organizzazione aziendale, prima dell’approvazione del Piano sociosanitario regionale e senza il confronto richiesto dalle opposizioni è una scelta politicamente gravissima. Si procede sull’organizzazione della sanità ligure mentre il documento che dovrebbe definirne gli indirizzi per il periodo 2026-2030 non è ancora stato approvato”. Lo dichiarano i gruppi di opposizione in consiglio regionale.

“Ancora prima della pausa di agosto del consiglio e delle commissioni, avevamo chiesto audizioni e un confronto nel merito proprio su questi atti. La risposta è stata procedere comunque, senza consentire la discussione richiesta. Nel frattempo, la maggioranza non è riuscita ad approvare il Piano sociosanitario entro settembre e ne ha rinviato l’esame a fine ottobre. Nell’anno della riforma sanitaria così contestata si arriva così a un’inversione della logica della programmazione: prima vengono diramati i piani aziendali, poi si discuterà il Piano sociosanitario con il quale dovrebbero essere coerenti. Il consiglio regionale viene messo davanti a scelte già definite, mentre dovrebbe poter discutere gli indirizzi e verificare come questi si traducano nell’organizzazione dei servizi”.

“Non vengono ignorate soltanto le opposizioni. Le criticità sollevate dai medici, le mobilitazioni delle organizzazioni sindacali e le osservazioni degli ordini professionali richiedono risposte nel merito. Chi lavora nella sanità e nel sociale e chi ne conosce quotidianamente i problemi deve essere ascoltato prima che le decisioni vengano assunte. Anche le direzioni generali hanno il dovere di spiegare le proprie scelte e rispondere delle lacune che contestiamo in questi documenti. È inaccettabile che una delle direttrici generali, dalla sua nomina, non si sia mai presentata in audizione nella commissione competente e che si continui a procedere senza il confronto richiesto”.

“È il metodo Bucci-Nicolò: decidere e poi pretendere che gli altri prendano atto. Ma dietro gli atti aziendali ci sono scelte che riguardano reparti, personale, servizi e accesso alle cure. Nascondersi dietro questioni tecniche non cancella la responsabilità politica di un centrodestra incapace di dialogare con il mondo sanitario e con il consiglio regionale. Chiediamo che le direzioni generali vengano in commissione a illustrare gli atti e a rispondere alle osservazioni, e che la Giunta chiarisca come intenda garantirne la coerenza con il Piano sociosanitario ancora da approvare”.

“Abbiamo immediatamente scritto all’assessore Nicolò chiedendogli di intervenire presso le direzioni generali di AOM e ATS affinché siano ritirati gli atti aziendali fino alla conclusione del percorso di confronto in seconda Commissione Salute e Sicurezza Sociale, che le opposizioni hanno richiesto da oltre due mesi. Le direzioni generali devono illustrare gli atti e rispondere alle osservazioni, mentre la giunta deve chiarirne la coerenza con il Piano sociosanitario ancora da approvare e con le linee della riforma stessa. Come opposizioni valuteremo tutte le iniziative politiche e istituzionali necessarie a tutelare il ruolo del Consiglio e a ottenere un confronto reale sul futuro della sanità ligure”.