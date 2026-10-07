San Colombano, venerdì incontro pubblico sulla messa in sicurezza del Lavagna

San Colombano Certenoli. Un confronto diretto con la cittadinanza per illustrare, con chiarezza e trasparenza, il percorso amministrativo e tecnico degli interventi in corso e programmati sul Torrente Lavagna, le ragioni che hanno portato l’amministrazione ad avviare le opere e gli obiettivi che si intendono raggiungere per migliorare la sicurezza del territorio. È questo il senso dell’incontro pubblico “Messa in sicurezza del Torrente Lavagna”, promosso dall’amministrazione comunale e in programma venerdì 9 ottobre alle ore 20.30 nella Sala consiliare del palazzo municipale.

All’incontro interverranno il sindaco Claudio Solari e l’assessore alla Protezione Civile e ai Lavori Pubblici Mirco Aste, con il supporto del responsabile dell’area tecnica comunale Flavio Lavagnino, e dei tecnici coinvolti nella progettazione: Marino Monteverde, Riccardo Gianmarini, Gianluca Solari e Stefania Villa.

L’incontro sarà l’occasione per illustrare alla popolazione l’iter seguito dall’amministrazione, le diverse fasi progettuali e operative e gli obiettivi degli interventi, che riguardano la manutenzione dell’alveo, l’allargamento della sezione idraulica e la ricostruzione del ponte di Calvari.

Un percorso che nasce dalla necessità di affrontare in maniera organica il tema della sicurezza idraulica del torrente Lavagna, particolarmente importante per un territorio che negli ultimi anni è stato interessato da diversi eventi meteorologici intensi. Le immagini degli ultimi eventi di piena a Calvari, che mostrano l’acqua arrivare a interessare aree, impianti sportivi, viabilità e infrastrutture, rappresentano in maniera concreta la necessità di continuare a investire nella prevenzione e nella messa in sicurezza del territorio.

“Abbiamo ritenuto importante organizzare questo incontro – spiega il sindaco Claudio Solari – perché quando si parla di interventi che riguardano la sicurezza del territorio è fondamentale che i cittadini possano conoscere direttamente cosa è stato fatto, cosa si sta facendo, quali sono le procedure seguite e quali risultati ci proponiamo di raggiungere”.

“Non vogliamo limitarci a comunicare l’avvio o la conclusione di un’opera – aggiunge il sindaco – ma vogliamo condividere con la popolazione il percorso nel suo complesso, mettendo a disposizione anche i tecnici che stanno seguendo i lavori. Sarà quindi un momento di informazione, ma anche di confronto e di ascolto”.

L’amministrazione intende infatti fornire alla cittadinanza un quadro complessivo degli interventi, evitando che la lettura di singole fasi di cantiere possa restituire una rappresentazione parziale di un progetto più ampio. “La sicurezza idraulica – sottolinea l’assessore Mirco Aste – richiede programmazione, interventi tecnici e capacità di prevenire le criticità prima che si verifichino. L’obiettivo è intervenire sul torrente Lavagna con una visione complessiva, mettendo in relazione la manutenzione dell’alveo, la funzionalità idraulica e le infrastrutture presenti lungo il corso d’acqua”.

Durante la serata saranno quindi illustrati l’iter degli interventi, le soluzioni progettuali, le tempistiche e gli obiettivi di messa in sicurezza, lasciando spazio alle domande e agli eventuali chiarimenti da parte dei cittadini. “Crediamo – conclude il Sindaco Solari – che il modo migliore per affrontare un tema così importante sia parlarne pubblicamente, con i cittadini e con i tecnici. La sicurezza del territorio è un obiettivo che riguarda tutta la comunità e per questo riteniamo fondamentale condividere le scelte e spiegare il lavoro che l’amministrazione sta portando avanti”. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.