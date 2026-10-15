Sampierdarena, lite in piazza intorno a un’auto si trasforma in rissa a bottigliate: il video

Genova. Un gruppo di persone, di cui alcuni sono giovani nordafricani, che discutono animatamente intorno a un’auto finché a un certo punto la lite si trasforma in una vera e propria rissa con lancio di bottiglie di vetro nei confronti dell’auto e dentro, dove si trovano alcune persone.
Infine il tentativo da parte di alcuni di tirare fuori dal mezzo un uomo trascinandolo per i piedi finché il suv non riesce a ripartire con le portiere aperte. Il video dura alcuni minuti ed è stato registrato la scorsa notte in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena.
A girare il filmato, che sta diventando virale sui gruppi di quartiere, una residente della zona. “Non ho chiamato la polizia perché è successo tutto in pochi minuti – spiega l’autrice del filmato sui social – e subito dopo sono fuggiti tutti“. La cittadina aggiunge di aver chiamato spesso le forze dell’ordine per episodi simili nella stessa piazza “ma la maggior parte delle volte non vengono nemmeno – dice – ho anche mandato delle mail con video che documentano quello che accade ma non ho mai ricevuto risposta”.
Tra tanti commenti le ansie dei residenti e la richiesta di un presidio fisso anche per questa zona di Sampierdarena.
“La situazione della sicurezza a Genova è ormai totalmente fuori controllo. Quanto accaduto nelle ultime ore conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che i nostri quartieri sono abbandonati a se stessi, ostaggio della violenza quotidiana – aggiungono i consiglieri comunali della Lega Paolo Bordilli e Alessio Bevilacqua -. Di fronte a questo scenario allarmante, l’amministrazione comunale continua a dimostrarsi completamente inadeguata e distante dai problemi reali della gente. Evidentemente, a chi governa Genova interessa ben altro. Ricordiamo che non serve scrivere libri o occuparsi di passerelle se poi non si è minimamente in grado di amministrare la città e di garantire la sicurezza nella vita quotidiana dei quartieri. Avevamo chiesto, sia a livello comunale sia municipale, di valutare l’istituzione di presidi fissi nei quartieri: a che punto siamo?”.