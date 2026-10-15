Sampierdarena, lite in piazza intorno a un’auto si trasforma in rissa a bottigliate: il video

Genova. Un gruppo di persone, di cui alcuni sono giovani nordafricani, che discutono animatamente intorno a un’auto finché a un certo punto la lite si trasforma in una vera e propria rissa con lancio di bottiglie di vetro nei confronti dell’auto e dentro, dove si trovano alcune persone.

Infine il tentativo da parte di alcuni di tirare fuori dal mezzo un uomo trascinandolo per i piedi finché il suv non riesce a ripartire con le portiere aperte. Il video dura alcuni minuti ed è stato registrato la scorsa notte in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena.

A girare il filmato, che sta diventando virale sui gruppi di quartiere, una residente della zona. “Non ho chiamato la polizia perché è successo tutto in pochi minuti – spiega l’autrice del filmato sui social – e subito dopo sono fuggiti tutti“. La cittadina aggiunge di aver chiamato spesso le forze dell’ordine per episodi simili nella stessa piazza “ma la maggior parte delle volte non vengono nemmeno – dice – ho anche mandato delle mail con video che documentano quello che accade ma non ho mai ricevuto risposta”.

Tra tanti commenti le ansie dei residenti e la richiesta di un presidio fisso anche per questa zona di Sampierdarena.

“Come primo firmatario ho depositato la richiesta di convocazione di un Consiglio municipale monotematico sulla sicurezza, sottoscritta da tutta la minoranza. Un segnale politico chiaro: Sampierdarena e San Teodoro non ce la fanno più – commenta Davide Rossi, consigliere municipale della Lega in Centro Ovest -. Plaudiamo ai risultati delle misure di sicurezza promosse dal ministro Matteo Piantedosi nel centro storico, un segnale dell’importanza della presenza dello Stato. Ma proprio per questo è incomprensibile che Sampierdarena e San Teodoro continuino ad aspettare una strategia altrettanto concreta. Esprimiamo forte disappunto nei confronti della sindaca Silvia Salis e dell’assessore alla sicurezza Viscogliosi: la sicurezza non può fermarsi ai confini del centro storico”.