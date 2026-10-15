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Sampierdarena

Sampierdarena, lite in piazza intorno a un’auto si trasforma in rissa a bottigliate: il video

Ansia e allarme tra i residenti della zona che chiedono un presidio fisso anche a Sampierdarena

Genova. Un gruppo di persone, di cui alcuni sono giovani nordafricani, che discutono animatamente intorno a un’auto finché a un certo punto la lite si trasforma in una vera e propria rissa con lancio di bottiglie di vetro nei confronti dell’auto e dentro, dove si trovano alcune persone.

Infine il tentativo da parte di alcuni di tirare fuori dal mezzo un uomo trascinandolo per i piedi finché il suv non riesce a ripartire con le portiere aperte. Il video dura alcuni minuti ed è stato registrato la scorsa notte in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena.

A girare il filmato, che sta diventando virale sui gruppi di quartiere, una residente della zona. “Non ho chiamato la polizia perché è successo tutto in pochi minuti – spiega l’autrice del filmato sui social – e subito dopo sono fuggiti tutti“. La cittadina aggiunge di aver chiamato spesso le forze dell’ordine per episodi simili nella stessa piazza “ma la maggior parte delle volte non vengono nemmeno – dice –  ho anche mandato delle mail con video che documentano quello che accade ma non ho mai ricevuto risposta”.

Tra tanti commenti le ansie dei residenti e la richiesta di un presidio fisso anche per questa zona di Sampierdarena.

“Come primo firmatario ho depositato la richiesta di convocazione di un Consiglio municipale monotematico sulla sicurezza, sottoscritta da tutta la minoranza. Un segnale politico chiaro: Sampierdarena e San Teodoro non ce la fanno più – commenta Davide Rossi, consigliere municipale della Lega in Centro Ovest -. Plaudiamo ai risultati delle misure di sicurezza promosse dal ministro Matteo Piantedosi nel centro storico, un segnale dell’importanza della presenza dello Stato. Ma proprio per questo è incomprensibile che Sampierdarena e San Teodoro continuino ad aspettare una strategia altrettanto concreta. Esprimiamo forte disappunto nei confronti della sindaca Silvia Salis e dell’assessore alla sicurezza Viscogliosi: la sicurezza non può fermarsi ai confini del centro storico”.

“La situazione della sicurezza a Genova è ormai totalmente fuori controllo. Quanto accaduto nelle ultime ore conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che i nostri quartieri sono abbandonati a se stessi, ostaggio della violenza quotidiana – aggiungono i consiglieri comunali della Lega Paolo Bordilli e Alessio Bevilacqua -. Di fronte a questo scenario allarmante, l’amministrazione comunale continua a dimostrarsi completamente inadeguata e distante dai problemi reali della gente. Evidentemente, a chi governa Genova interessa ben altro. Ricordiamo che non serve scrivere libri o occuparsi di passerelle se poi non si è minimamente in grado di amministrare la città e di garantire la sicurezza nella vita quotidiana dei quartieri. Avevamo chiesto, sia a livello comunale sia municipale, di valutare l’istituzione di presidi fissi nei quartieri: a che punto siamo?”.

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