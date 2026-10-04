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Dramma

Sampierdarena, incidente in moto nella notte: trentenne grave al San Martino

Per consentire le operazioni di soccorso, la strada è rimasta chiusa al traffico per circa mezz'ora

ambulanza notte

Genova. Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 23 di sabato sera in via San Bartolomeo del Fossato, a Genova Sampierdarena. Per cause ancora in corso di accertamento, un giovane di trent’anni ha perso il controllo della propria moto, riportando un serio trauma cranico.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i militi della Croce Oro di Sampierdarena e l’automedica Golf4, insieme alla Polizia Locale per effettuare i rilievi del caso e regolare la viabilità. Per consentire le operazioni di soccorso, la strada è rimasta chiusa al traffico per circa mezz’ora.

Il trentenne è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino; fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

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