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Farewell and come back

Sampdoria, ufficiale l’esonero di Corradi: può tornare Giampaolo

Con lui lasciano il vice Mutarelli e il collaboratore Fiore. Nelle prossime ore l'annuncio del successore

Bernardo Corradi

Genova. Ora è ufficiale: Bernardo Corradi non è più l’allenatore della Sampdoria. Il tecnico, che questa mattina ha regolarmente diretto l’allenamento, è stato esonerato a seguito della sconfitta di ieri contro l’Arezzo. Segnali già chiari dopo il silenzio stampa societario nel post partita.

Con lui salutano anche il vice Massimo Mutarelli e il collaboratore tecnico Stefano Fiore. Nelle prossime ore ci sarà l’annuncio del nuovo allenatore che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere Marco Giampaolo.

Allenatore della Sampdoria per due tranche (2016-2019 e 2022), potrebbe tornare in blucerchiato con l’obiettivo di risollevare la squadra dall’ultimo posto in classifica e riuscire a sbloccarla dopo un altro avvio di campionato da horror.

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