Tentarono di entrare in tribuna al Ferraris per contestare Manfredi: Daspo per 35 ultras della Samp 

Genova. Sono stati colpiti anche da 35 Daspo i tifosi della Sampdoria denunciati a fine luglio dalla Digos per il tentato assalto alla tribuna dello stadio Luigi Ferraris per contestare faccia a faccia l’allora presidente blucerchiato Matteo Manfredi. I fatti risalgono al 27 dicembre 2025.

Durante l’intervallo del match Sampdoria Reggiana (conclusasi 2 a 1 per i padroni di casa ma in quel momento ferma sull’1 a 1 dopo il vantaggio degli ospiti) un gruppo di almeno centocinquanta tifosi provenienti dalla gradinata Sud era uscito dal proprio settore con l’obiettivo di raggiungere lo skybox del presidente Manfredi. Solo l’intervento della polizia e degli steward aveva impedito il contatto.

I 45 ultras, di età compresa tra 16 e 56 anni, sono accusati a vario titolo di violenza privata aggravata, travisamento e superamento indebito delle recinzioni o separazioni dell’impianto sportivo. Sono in gran parte assistiti dall’avvocato Matteo Carpi. Ventitre di loro hanno precedenti penali, alcuni specifici per reati da stadio.

In totale la durata dei complessiva dei Daspo, compresi tra 1 e 5 anni, è di 47 anni di divieti. Per tre di loro è stato disposto anche l’obbligo di firma in occasione delle partite.