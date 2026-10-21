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Sampdoria, prosegue il casting per la panchina: è corsa a tre

Contatti concentrati prevalentemente sugli aspetti tecnici, prima di passare a quelli economici. Il club vuole lasciarsi alle spalle la frenata per Giampaolo

sampdoria - catanzaro, gradinata sud

Genova. Mentre la squadra inizia la preparazione in vista della partita contro il Sudtirol, con i primi allenamenti condotti da Attilio Lombardo, la Sampdoria continua la ricerca del nuovo allenatore dopo l’esonero di Corradi e il mancato arrivo di Giampaolo. Per l’ex tecnico blucerchiato non è arrivata la fumata bianca a causa degli ostacoli legati alla rescissione con la Cremonese e della mancata intesa sullo staff tecnico. Il casting del club, con i vertici all’estero, prosegue per cercare di arrivare a una soluzione nel più breve tempo possibile.

Tra i nomi emersi ieri, quelli che sembrano avere maggiore consistenza sono D’Angelo, Mignani e Caserta. I primi colloqui avrebbero riguardato prevalentemente questioni di natura tecnica, per poi entrare nel merito degli aspetti economici una volta individuata la strada preferita.

Luca D’Angelo

Pescarese, classe 1971, si è fatto strada tra Serie C e Serie B, passando da Rimini, Alessandria, Fidelis Andria, Bassano e Casertana. La svolta arriva a Pisa, dove nel 2019 conquista la promozione in Serie B e nel 2022 arriva a un passo dalla massima serie, perdendo la finale playoff contro il Monza. Nel novembre 2023 passa allo Spezia, con cui centra la salvezza e raggiunge la finale playoff nel 2025, persa contro la Cremonese. Nell’ultima esperienza spezzina della scorsa stagione non è riuscito a evitare la retrocessione in Serie C.

Michele Mignani

Classe 1972, è genovese e da calciatore ha vestito anche la maglia della Sampdoria, oltre a legare una parte importante della carriera al Siena. In panchina si mette in evidenza con il Bari, riportato in Serie B nel 2022 e a un passo dalla promozione in A l’anno successivo, sfumata nella finale playoff contro il Cagliari. Dopo le esperienze con Olbia, Siena e Modena, nel 2024 passa al Palermo e successivamente al Cesena, da cui si separa nel marzo 2026.

Fabio Caserta

Calabrese, classe 1978, comincia il suo percorso in panchina alla Juve Stabia, portata in Serie B nel 2019. Negli anni successivi allena Perugia, Benevento, Cosenza, Catanzaro e Bari, accumulando esperienza tra le categorie professionistiche. Nel marzo 2026 arriva all’Empoli, dopo l’esperienza sulla panchina biancorossa.

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